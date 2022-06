Por Somos La Sele



Ismael Díaz estuvo entre los gestores del triunfo de Panamá sobre Costa Rica, por 2 goles a 0, en el inicio de la Liga de Naciones de Concacaf.

Un gol anotado y su vinculación en el segundo gol, marcado por Cecilio Waterman, le dieron el sello a su bjuen desempeño en la cancha.

"No hay presión mediática", puntualizó el jugador tras culminar el encuentro. "A veces piensan que uno es el salvador de la selección. Yo no me veo más que nadie, hay jugadores mejores que yo, solo vengo aportar".

Díaz reconoció que el primer tiempo fue complicado para el equipo panameño, por lo que era necesario mostrar una imagen distinta en la segunda parte.

"Sabíamos que teníamos que levantar cabeza", señaló. "Fue un primer tiempo muy extraño, el 'profe' supo motivarnos y salimos diferente en el segundo tiempo".

Sobre el gol, el delantero expresó que está contento con la anotación.

"Solo quiero disfrutar el gol, con la gente que ha estado conmigo siempre y me ha ayudado a salir adelante", expresó.

El jugador recalcó la importancia de haber triunfado en el primer juego de la Liga de Naciones y que ahora le corresponde al grupo afrontar el partido amistoso del 5 de junio frente a Canadá con responsabilidad.

"Estamos empezando de la mejor manera", recalcó. "Viene el partido ante Canadá y aunque sea amistoso vamos a buscar ganar", puntualizó.