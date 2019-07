El venezolano César Farías vendrá a Panamá este fin de semana

La cadena deportiva ESPN y su programa Sport Center conducido por la periodista Carolina Padrón, conversaron con el director técnico venezolano César Farías sobre la posibilidad de dirigir a la selección de Panamá.

César Farías reconoció que ha habido acercamiento entre su representante y la Fepafut: "Lo único que conozco es que consultaron con mi representante, él me comunicó la posibilidad, le manifesté de que el interés había y la verdad no he sabido más nada, ellos están haciendo el acercamiento".

El reto de dirigir otra selección de fútbol.

"Sí a mí me gusta el trabajo de seleccionador nacional lo disfruto y puede ser una posibilidad, están las puertas abiertas a ello, viajo el fin de semana", sostuvo Farías.

César Farías ve con mucha satisfacción ir a un nuevo desafío (dirigir a Panamá) señalando que lo afrontaría de la mejor manera.