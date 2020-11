"No lo tomo como algo personal", Abdiel Arroyo

El jugador manifestó que se tomó un tiempo para reflexionar sobre el tema y lamentó que, en tiempos en los que el mundo lucha contra el Covid-19, se tengan que ecuchar comentarios discriminatorias.

"No lo tomo como algo personal", puntualizó. "Las palabras, así como los actos, hablan de quien las dice o de quien los hace."

El delantero del club israelí Maccabi Petaj Tikva indicó que en su hogar se le enseñó que la mejor manera de enfrentar estas situaciones es mediante la educación.

"Quiero agradecer todas las muestras de apoyo y solidaridad que he recibido en las últimas horas", agregó. "Quiero agradecer también a Israel, porque no por una persona, debo juzgar a todos. Aquí me abrieron las puertas y me hacen sentir como en casa".

Shlomo Sharaf, comentarista y exseleccionador de Israel, manifestó que Arroyo debía "volver a Panamá a comer bananas" tras fallas un remate a portería durante el partido que el equipo de Petaj Tikva disputó comtra el Hapoel Haifa en la primera división del fútbol de Israel. El partido fue transmitido por el canal de televisión Sport 5.

Las palabras de Sharaf provocaron un repudio general en Israel, lo que provocó su suspensión en el medio televisivo.

El comentarista señaló, en una entrevista al sitio web Walla! Sports, que no es racista y no dudará en disculparse si alguien se ha sentido ofendido por sus palabras.