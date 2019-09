"Que no se diga que hemos tirado la toalla", asegura presidente de FEPAFUT

Manuel Arias, presidente de la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT), aseguró que el sueño de ir al Mundial Catar 2022 se mantiene. Eso lo manifestó tras unas declaraciones en las que indicó que con el equipo de Panamá, que perdió ante Bermudas en la Liga de Naciones, "no estaba listo", para ir a la cita mundialista.

Arias considera que sus declaraciones, en ese momento, fueron sacadas de contexto y lo que dijo fue en respuesta a la pregunta: “¿cómo vio a Panamá después de perder con Bermudas?"

"Dije: Que el equipo así, como perdió con Bermudas, no estamos listos para ir para Catar, por lo que hay que hacer los ajustes necesarios para pensar en el Hexagonal. Y, una vez en el Hexagonal, pensar para Catar”, recordó durante una entrevista para TVMAX.

"Que no se diga que hemos tirado la toalla, que no se diga que no tenemos esperanzas de ir para Catar. Al contrario, estamos trabajando para llegar, pero hay que ir paso a paso", agregó.

El presidente de FEPAFUT también confirmó la decisión tomada, en la reunión del comité ejecutivo de esa organización deportiva, de no realizar partidos amistosos antes del juego de la Liga de Naciones frente a México, programado para el 15 de octubre.

"Concacaf hizo cambios que nos obligan a cambiar de estrategia", indicó sobre las modificaciones hechas al formato de las eliminatorias mundialistas en la Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe de Fútbol. "Si nos cambian todo, tenemos que ajustarnos a las nuevas realidades".

Arias señaló que se tuvo que cancelar el juego amistoso ante Curazao, que estaba programado para el 10 octubre, cinco días antes del cotejo ante los mexicanos.

"El partido de Liga de Naciones, que es también válido para la Copa Oro, tiene más valor que un amistoso en fecha FIFA, por lo que se decidió concentrar al equipo para sacar ante México el mejor resultado posible".

La concentración del equipo panameño será en Estados Unidos entre el 6 y 14 de octubre.