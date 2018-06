Con los pies en la tierra y la mente puesta en el onceno de Bélgica

A falta de cinco días para el encuentro ante los belgas, el técnico Hernán Darío Gómez ya maneja un posible once titular y ha dedicado los últimos entrenamientos a definir el plan con el que se medirá a los europeos, un plan en el que once defiendan y once ataquen apenas tengan la oportunidad de hacerlo.

La mañana de hoy se realizó un trabajo específico en espacio reducido, un tercio de la cancha, en el que se hizo énfasis en jugadas defensivas, precisión de toques y pases, así como movilidad por las bandas.

Caso PumaJosé Luis Rodríguez, conocido por muchos como 'Puma', volvió a hacer trabajo diferenciado por recomendación del médico Gerinaldo Martínez. Una vez el cuerpo médico decida qué es lo mejor, Rodríguez se reincorporará a los entrenamientos.

Hablan Cooper y CalderónPrevio al entrenamiento, tocó el turno a Armando Cooper y José Calderón de atender a la prensa presente en el campamento base de Saransk.

Calderón, quien vistió los colores del Chorrillo FC (hoy Unión Deportivo Universitario), de la LPF, comentó que el equipo debe estar concentrado en todas sus líneas para poder contrarrestar el poderío belga.

"Contra Bélgica debemos tener un partido perfecto... hemos trabajado duro para estar aquí, nos hemos preparado bien y hemos visto partidos de ellos... tenemos que estar enfocados", señaló Calderón.

Por su parte, Armando Cooper, jugador de la Universidad de Chile, sostuvo que: "Estamos trabajando de buena forma y esperamos seguir así... el grupo está tranquilo y con la mejor disposición con miras al debut".

Agenda del juevesMañana jueves, el centro de medios del campamento base abrirá sus puertas desde las nueve de la mañana.

A las diez de la mañana inicia la conferencia de prensa a la cual comparecerán los jugadores Adolfo Machado y Valentín Pimentel.

A las once de la mañana iniciará el entrenamiento, el cual tendrá una duración de dos horas. Los medios podrán estar en las inmediaciones de la cancha por espacio de 15 minutos.