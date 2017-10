El sistema VAR genera en Panamá indiferencia, apoyo y dudas

El carismático exinternacional y técnico de las divisiones juveniles del Málaga español, Julio César Dely Valdés, ironizó con el acrónimo VAR. "¿Sabes que significa VAR? VAMOS A RUSIA", respondió a Acan-Efe.El que fuera técnico de la selección panameña que estuvo a punto de clasificar para Brasil 2014 dijo que "yo pienso únicamente en que Panamá ganó, clasificó, y nuestro himno estará presente en un campeonato del mundo"."Esa es mi respuesta en el tema VAR", remarcó el ex atacante de la selección de Panamá.El delantero Percival Piggot, quien jugó en el fútbol profesional de Costa Rica y El Salvador, señaló a Acan-Efe que el sistema VAR, si lo utilizan para revisar todas las decisiones arbitrales, "no le convence", porque le roba la "esencia" al fútbol."Yo no estoy cien por ciento de acuerdo del uso del VAR, porque le quita la esencia al fútbol, pero reconozco que con la tecnología tan avanzada no es justo que un equipo le den un campeonato por una jugada que no existió", dijo.Sobre el uso del sistema Piggot sostuvo que se tiene que ver "qué jugada se revisa y cuál no"."El gol de nosotros, todos estamos seguros que no entró, en este caso se puede usar el VAR, pero no solo en ese gol sino en la mano (del francés) Henry y en muchas jugadas que han cambiado los resultados de partidos", manifestó el ex capitán de la selección de fútbol de Panamá.Por su lado, otro ex atacante de la selección nacional y técnico, Víctor René Mendieta, rememoró que el presidente de FIFA a su llegada al cargo propuso que el VAR fuera una obligación."Hoy día que se da un evento aquí en Panamá, en un partido oficial de eliminatoria mundialista, que deja a un equipo por fuera, eso debió haberse hecho desde la propuesta que hizo el presidente de FIFA cuando asumió en el cargo", dijo a Acan-Efe.Mendieta agregó que "debe ser una obligación que todos los países afiliados a FIFA deben utilizar la tecnología para poder tomar decisiones efectivas y claras, para que no haya problemas más adelante".El extécnico mundialista de categorías menores con Panamá duda que el VAR le quite la esencia al fútbol, basando su aseveración en los torneos de deportes profesionales de los Estados Unidos, donde se utiliza la repetición instantánea."Nos hemos acostumbrado a que el sistema ayude a que no haya equivocaciones en sus decisiones", dijo.Por último, Gary Stempel, técnico británico-panameño, aseguró que no esta convencido del sistema."Me parece que la idea es buena, pero la ejecución falta mucho", indicó a Acan-Efe.Stempel consideró que las interrupciones para repetir las jugadas son "demasiado largas"."Cuando ves las repeticiones en televisión, en 15 o 20 segundos tomas una decisión", señaló. Además de que "las personas que vigilan el VAR están dentro del estadio y son muchas vigilando el sistema".El técnico cree que se tiene que mejorar mucho más si se quiere implementar en el Mundial de Rusia 2018.El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, afirmó hoy que "ha llegado el momento" de adoptar el sistema de Asistencia Arbitral por Vídeo (VAR) tras la victoria de Panamá contra Costa Rica (2-1) del pasado martes con un "gol fantasma" que contribuyó a apear a Estados Unidos del Mundial de Rusia.Si Panamá empataba con Costa Rica hacía 11 puntos y quedaba eliminado de Rusia 2018 porque Honduras con su triunfo sobre México (3-2) consiguió 13 puntos y Estados Unidos con su derrota de visita ante Trinidad y Tobago (2-1) iba a la repesca con 12 enteros.