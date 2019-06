"Me siento bien. El 'profe' me está dando la oportunidad", Fidel Escobar

Sobre el juego: "Hicimos buen partido. Estábamos haciendo lo que queríamos hacer, pero el resultado no fue el que queríamos".

"Queríamos ganar, pero no se pudo y vamos a enfrentar el siguiente partido".

Sobre su estado físico: "Me siento bien. El 'profe' me está dando la oportunidad aún cuando no tengo equipo y se lo agradezco".

Su futuro: "Se han dado rumores sobre a dónde voy a jugar. De eso se encarga mi agente. Ahora estoy mentalizado con la selección".