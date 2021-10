"Me siento como un niño", dijo Freddy Góndola sobre su llamado a la Sele

Por Somos La Sele



Con mucha alegría e ilusión afronta Freddy Góndola su primer llamado a la Selección de Fútbol de Panamá que, esta semana, jugará partidos importantes en su andar dentro del Octagonal de Concacaf al Mundial Catar-2022.

"Estoy contento por esta convocatoria. No había tenido una experiencia así", manifestó Góndola.

El jugador del Deportivo Táchira, de la primera división del fútbol de Venezuela, catalogó su llamado a la selección panameña como un premio al esfuerzo y sacrificio que ha hecho para convertirse en futbolista profesional.

"Me fui solo, en bus, persiguiendo mi sueño", recordó. "Gracias a Dios se me han cumplido muchas cosas, como estar en una Copa Sudamericana, en una Copa Libertadores y con la Selección de Panamá en una eliminatoria. Son cosas que no me imaginé", agregó.

Góndola indicó que Armando Cooper, Alberto Quintero y Rolando Blackburn son sus "ídolos" dentro del combinado panameño y que compartir con ellos es algo significativo para él.

"Le dije a Blackburn, antes de la concentración. que me sentía nervioso porque es la primera vez y no sé como es la logística... me siento como un niño. Ahora estoy con ellos acá y es una ilusión grande porque son grandes jugadores y si están en la selección es por algo", comentó.

El extremo puntualizó que su deseo es rendir lo más que pueda para que se le siga tomando en cuenta dentro de la selección ya que "lo más difícil es mantenerse".

Entrenamiento

La selección panameña realizó un entrenamiento en la cancha del estadio Rod Carew con lo que completó una doble jornada que inició, en horas de la mañana, con una sesión de ejercicios en el gimnasio del hotel de concentración.

El equipo nacional seguirá entrenando en el coliseo de Cerro Patacón hasta el martes 5 de octubre, ya que al día siguiente viajará a San Salvador para su partido ante el conjunto de El Salvador, el jueves 7.