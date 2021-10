Por SomosLaSele



Panamá Femenina ya se encuentra instalada en suelo caribeño para jugar sus dos amistosos ante la selección de Trinidad y Tobago.

Los dirigidos por Nacho Quintana salieron del Aeropuerto Internacional de Tocumen ayer a las 9:00 pm y aterrizaron hoy por la madrugada en el Aeropuerto Internacional de Piarco, Trinidad, en un vuelo directo. Una vez en tierra, se dirigieron a la sede de la federación de la T&T, que será el lugar de concentración de esta semana.

Hoy por la tarde realizaron su reconocimiento de cancha al Ato Boldon Stadium, sede de ambos amistosos que tendrán Panamá y Trinidad y Tobago.

La novedad, es la inclusión de último momento de la jugadora Carina Baltrip Reyes, la norteamericana juega en el Zfk Spartak Subotica, un club que milita primera división de Serbia.

Importante recalcar que la hora del partido fue modificada hoy de nuevo, el partido se movió para a las 2:30 pm hora de Panamá, es decir media hora antes de lo previamente establecido.

Cabezas de grupo

Ambas selecciones son cabezas de serie en las eliminatorias rumbo al Mundial de Australia – Nueva Zelanda 2023.

Por su parte la selección panameña se encuentra en el grupo D junto a El Salvador, Barbados, Belice y Aruba.

Trinidad y Tobago está ubicada en el grupo F con Guyana, Nicaragua, Dominica, Islas Turcas y Caicos.

Importante recordar que estos partidos de clasificación se movieron para febrero del 2022.

Último partido

El último encuentro disputado entre estas dos selecciones fue el 4 de octubre del año 2018, en el Pre Mundial de la Concacaf rumbo a Francia 2019.

Ambos conjuntos se encontraban en el Grupo A de aquel torneo disputado en los Estados Unidos, junto a las norteamericanas y a México.

Panamá, se terminaría llevando la victoria 3-0 con goles de Marta Cox, Kenia Rangel y Erika Hernández.

Este triunfo sería importantísimo para la selección en ese momento, supondría gran parte de las aspiraciones de las canaleras para estar en la siguiente fase, cosa que al final consiguieron.

Carina Baltrip: El arma secreta de Quintana

Carina Baltrip Reyes, de 23 años y de origen estadounidense, es la gran novedad en el equipo de Nacho Quintana.

La norteamericana milita actualmente en el Zfk Spartak Subotica, de la primera división del fútbol de Serbia.

Ella se enteró de la oportunidad de pertenecer a la selección de fútbol de Panamá a través de un post hecho por la propia Fepafut, en donde se buscaban jugadoras en el extranjero.

De ahí, envió su información y fue contactada por el propio técnico mexicano.

De igual forma, brindó sus declaraciones con el partido de mañana.

“Estoy extremadamente emocionada por hacer mi debut. Es un honor representar a un país tan lindo”.

“Espero un duelo físico, que podamos ganar y salir con la valla invicta”.

El regreso de Karla Riley

Nicole de Obaldía contó sus sensaciones con respecto al encuentro.

“Es un partido difícil, pero venimos trabajando, no vamos a regalar nada. Estamos siguiendo las indicaciones del profe y dando lo mejor de cada una”.

Sobre la segunda vez que es convocada por el DT Nacho Quintana para estar con la selección dijo lo siguiente.

Me siento muy contenta y feliz, porqué para llegar aquí he hecho muchos sacrificios, he trabajado y espero que me sigan dando la oportunidad, pero para eso tengo que seguir trabajando y aportar mañana en el partido”.

Karla Riley fue otra de las jugadoras en hablar.

“Una sensación muy bonita. La verdad venimos con una buena dinámica, hay que enfrentar al digno rival que es Trinidad y Tobago, uno de los más duros del Caribe, para ver cómo estamos de cara a las eliminatorias”.

Después de un tiempo sin estar entre las convocadas, destacó que es una “motivación representar a Panamá” ya que eso “es lo más importante para un futbolista”.

Por último, destacó lo importante que son estos partidos con miras a las eliminatorias.

“Son muy importantes, nos enfrentamos a rivales que tienen el mismo nivel que nosotras, además nos podemos enfrentar más adelante con ellas”.

(Fepafut)