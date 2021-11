Por Boris Alexander Cruz Caballero



Son dos realidades distintas, una selección irá en busca de la consolidación entre los cuatro grandes del octagonal y la otra, tratar de seguir aspirando para entrar en la zona de clasificación rumbo al Mundial de Catar 2022.

La primera es Panamá, quienes se encuentran en la cuarta plaza con 11 unidades, por encima de Costa Rica, Jamaica y El Salvador quienes suman 6 puntos.

La selección panameña viene de hundir a los catrachos el pasado viernes 12 de noviembre 2-3 en un sorprendente regreso tras ir perdiendo 2-0, Honduras quedó así enterrado en el sótano de la tabla de posiciones del octagonal de Concacaf con tan solo 3 puntos y sin opciones de meterse entre los 4.

Para los dirigidos por Thomas Christiansen, este choque ante El Salvador, podría ser llamado como una revancha, luego de caer en el mes de octubre en el estadio Cuscatlán 1-0.

El Salvador, muy cerca del exterminio.

Mientras que la selección cuscatleca, viene de empatar 1-1 ante Jamaica, resultado que complica el plan del director técnico Hugo Pérez ya que según sus propias palabras, la selecta debe venir a Panamá y ganar.

"El empate nos deja en una situación complicada por los puntos, hoy no nos queda más que ir a competir a Panamá y sacar el gane".

Y es que el ambiente en el seno de la Selecta, no parece ser el óptimo, en declaraciones brindadas a El Gráfico de El Salvador, esto adicionó Hugo Pérez:

“Dos cosas pueden ocurrir (si ya no existen posibilidades matemáticas de ir a Catar 2022), o seguimos trabajando o me puedo ir, simplemente y sencillamente así (...) Depende de lo que queramos hacer, si queremos venir de la manera en que veníamos antes, entonces chao, me voy".

Con 6 puntos al igual que Costa Rica y Jamaica, El Salvador perdiendo ante Panamá y con resultados positivos para Costa Rica ante Honduras y de Jamaica sobre los Estados Unidos en Kingston, los dirigidos por el míster Thomas Christiansen añadirían a su lista de selecciones exterminadas, a los cuscatlecos.

La octava fecha del Octagonal Final de Concacaf rumbo a Catar 2022 se jugará este martes 16 de noviembre.

Estos son los partidos:

Jamaica vs Estados Unidos en Kingston.

Costa Rica vs Honduras en San José.

Canadá vs México en Edmonton.

Panamá vs El Salvador en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez y podrá ser visto a través de TVMAX desde las 8:00 pm.