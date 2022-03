Por Boris Alexander Cruz Caballero



Luego del descalabro ante la selección de los Estados Unidos (5-1) los dirigidos por el míster Thomas Christiansen regresaron al país para preparar su último compromiso de este octagonal ante los mundialistas canadienses el próximo miércoles 30 de marzo.

Antes del entrenamiento programado para horas de la noche, el capitán de la selección nacional Aníbal Godoy, fue le encargado de dar declaraciones ante los medios de comunicación apostados en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Godoy aclaró que aún no ha dicho que se retira de la selección: "No digo que me estoy despidiendo porque uno nunca sabe, si lo digo ahora que me despido, después uno se arrepiente al final, no digo que es una despedida, lo digo por los jugadores jóvenes que tenemos".

Para Aníbal Godoy, los jugadores jóvenes que están en la selección, se merecían estar en un mundial, también se refirió a la continuidad del técnico Thomas Christiansen destacando que le gustaría que siguiera con el proceso:

"Que siguiera el proceso, los jugadores se sienten cómodos, él ya ha dejado una identidad, le ha cambiado un poco la mentalidad al jugador que el jugador panameño puede dar mucho más y lo hemos demostrado en muchos partidos".

La importancia del partido contra Canadá.

Aníbal Godoy señaló que para algunos de sus compañeros será un partido muy especial, por ejemplo para Gabriel Torres quien tiene 99 partidos jugados en su carrera con la selección nacional; "Este será un partido que sería lindo y tratar de jugarlo a la mayor intensidad, con dolor en el alma pero con la mayor intensidad y seriedad que requiere el compromiso".