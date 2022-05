Por Somos La Sele



Segundo día de entrenamiento para la Selección Mayor Masculina con miras a su debut en la Liga de Naciones de Concacaf 2022-2023, el próximo jueves a las 6:30pm en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez ante la selección de Costa Rica.

Aunque el programa indicaba que la práctica del lunes sería en el mismo Rommel Fernández, el mal clima sobre el estadio obligó a cambiar el escenario y entrenar en el ´Cascarita´ Tapia por el lapso de poco más de una hora.

A los diez jugadores que entrenaron este domingo, el lunes se unieron nueve jugadores, quienes fueron: Luis Mejía, Fidel Escobar, Cristian Martínez, Adalberto Carrasquilla, Abdiel Ayarza, Aníbal Godoy, Ismael Díaz, Cecilio Waterman y Gabriel Torres.

El próximo entrenamiento de la selección nacional será este martes a las 6pm en el Rommel Fernández, según el plan original, dependiendo siempre de las condiciones del clima.

El turno de atender a los medios de comunicación fue del delantero Cecilio Waterman, quien no dudó en resaltar en su primera respuesta lo que significa retornar a una convocatoria con la selección: “Las ganas siempre están. No se le puede decir que no a la patria. Debemos afrontar estos partidos con toda la responsabilidad. Me perdí muchos partidos del Octagonal por lesiones, ahora estoy bien y a apoyar a mis compañeros donde me toque jugar”.

Sobre lo acontecido en la última eliminatoria, el jugador del Cobresal chileno destacó lo siguiente: “Hablamos con nosotros de que deberíamos estar mínimo en el repechaje y no se logró. Ahora ya queda pasar la página y hacer las cosas bien estos partidos que ya comienza un nuevo proceso para el próximo mundial”.

Por último, Waterman dejó claro que los partidos con la selección se juegan siempre igual, sin importar quién sea el rival: “Nosotros somos jugadores de fútbol, tenemos que salir a la cancha a ganar sin importar quién sea el rival. Para estos partidos tenemos la base de las eliminatorias y todos venimos con la ilusión de sumar”.

Uno de los legionarios más destacados de Panamá es Michael Amir Murillo, defensor del Anderlecht de Bélgica, quien también atendió a los medios que se hicieron presentes antes de iniciar la práctica de este lunes: “Con el simple hecho de estar representando a mi país es una motivación. El rival que está en frente siempre lo tomamos con la seriedad que es y sabemos la calidad que tiene Costa Rica”.

El oriundo de Colón, ante la pregunta de un periodista, envió el mensaje a los fanáticos de cara a los partidos que se avecinan en el Rommel Fernández: “Es un partido de la selección de Panamá, representamos al país y los necesitamos a todos. Siempre queremos ver el estadio lleno”.

Para finalizar, Murillo respondió que él está listo para los tres partidos, en caso de que Christiansen así lo decida: “Yo, si el entrenador predispone de mí para los tres partidos (Costa Rica y Martinica dos veces), ahí estaré”.

JUGADORES QUE ENTRENARON ESTE LUNES

PORTEROS

Luis Mejía – Unión Española (CHI)

Orlando Mosquera – Carabobo FC (VEN)

César Samudio – CA Independiente

DEFENSORES

Jiovany Ramos – Dep. La Guaira (VEN)

Fidel Escobar – CD Leonesa (ESP)

Roderick Miller – Air Force Club (IRQ)

César Blackman – FC DAC (SVK)

Michael A. Murillo – Anderlecht (BEL)

Eric Davis – FC DAC (SVK)

Samir Ramírez – CD Plaza Amador

VOLANTES

Cristian Martínez – Monagas SC (VEN)

Adalberto Carrasquilla – Houston Dynamo (USA)

Abdiel Ayarza – Cusco FC (PER)

AnÍbal Godoy – Nashville FC (USA)

Freddy Góndola – LD Alajuelense (CRC)

DELANTEROS

Ismael Díaz – U. Católica (ECU)

Rolando Blackburn – Royal Pari FC (BOL)

Cecilio Waterman – Cobresal (CHI)

Gabriel Torres – CD Antofagasta (CHI)

ÚLTIMOS JUGADORES POR INTEGRARSE

Édgar Bárcenas, Alberto Quintero, José Luis Rodríguez (lunes en la tarde/noche) y César Yanis (martes por la tarde).

(Fepafut)