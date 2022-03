Por Boris Alexander Cruz Caballero



Los dirigidos por el míster Thomas Christiansen cumplieron con el tercer día de entrenamientos y esta vez con todas las unidades al completo, a falta de pocas horas para el partido Panamá vs Honduras correspondiente a la jornada 12 del octagonal de Concacaf para el Mundial de Catar 2022.

La selección nacional entrenó por espacio de dos horas donde los 15 minutos fue de acceso para los medios de comunicación y antes del entrenamiento los jugadores Cecilio Waterman y Adalberto Carrasquilla fueron los elegidos para atender a los medios.

Cecilio Waterman destacó que está en proceso de recuperar su nivel tal como lo venía haciendo en Chile; "La verdad es que con los partidos eso se va dando, la verdad que me agarró sobre la hora de venir para estos partidos, la verdad que no importa como este, creo que con el corazón se saca adelante lo que no se puede con la pierna, así es que no hay escusa para nada".

Mientras que Adalberto Carrasquilla recalcó que no será un partido fácil ante Honduras; "Es un partido donde no va a ser fácil, a pesar que no traen a sus figuras como bien dice, también hay jugadores jóvenes que traen nuevos que van a querer dar lo mejor de sí ganarse un puesto desde ya".

Para este miércoles a partir de las 7:45 am el míster Thomas Christiansen tendrá una conferencia de prensa para luego el entrenamiento de la selección en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.