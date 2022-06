Por Somos La Sele



Un grupo de jugadores jóvenes se colocarán la camiseta de la Selección de Fútbol de Panamá para enfrentar a la mundialista Uruguay en un partido amistoso que se jugará el 11 de junio desde las 3:00 p.m.

"El equipo está unido y se siente confiado para sacar un buen resultado en el partido de mañana", manifestó John Alvarado. "Hay que estar siempre preparado para lo que sea, no esperaba que me llamaran a la selección y ahora que me llamaron, me siento feliz".

El juego apenas se gestó esta semana, pero los jugadores están dispuestos a aprovechar esa oportunidad para mostrarse y avanzar en su proceso de establecerse con la selección panameña.

"Siempre hay que enfrentar los partidos con la seriedad debida y sí es un gran reto porque enfrentamos a un grande", expresó Manuel Gamboa. "Ellos tienen su preparación para el Mundial y nos toca a nosotros dar un buen espectáculo y hacer un buen partido".

El conjunto panameño hizo el reconocimiento de la cancha del Estadio Centenario de Montevideo, un coliseo histórico que será el escenario del encuentro.