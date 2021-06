La ruta de Panamá en el Octogonal de Concacaf camino al Mundial de Catar

Los seleccionados por el entrenador Thomas Christiansen se medirán a potencias de la región como Estados Unidos, México y Costa Rica, quienes clasificaron de forma directa a la ronda final junto a Jamaica y Honduras debido a su posición en el ranking de la FIFA. Canadá y El Salvador aseguraron su pase junto a Panamá en la fase previa, ganando sus respectivos partidos.

La fase octagonal de CONCACAF comienza en septiembre, extendiéndose hasta marzo, y los primeros 3 en la tabla clasificarán directamente a la Copa del Mundo, mientras el cuarto puesto irá a un repechaje con el quinto puesto de la eliminatoria de CONMEBOL para definir el último boleto a Catar.

Here is the Final Round calendar for the Concacaf Qualifiers for the FIFA World Cup Qatar 2022👇 🗓️ Reserva las fechas, el calendario de las clasificatorias de Concacaf para la Copa Mundial Catar 2022 #CWCQpic.twitter.com/rIFXPxBsGS