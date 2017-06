Las cuatro razones por las que Román Torres no jugará la Copa Oro

Román Torres (Panamá, 20 de marzo de 1986) confirmó este jueves que no disputará la Copa Oro 2017. ¿Cuáles son las razones? El defensor del Seattle Sounders de la Major League Soccer (MLS) tiene sus porqués para no jugar el torneo de países más importante de la CONCACAF.

PONERSE A TONO EN LA PARCELA FÍSICA Y FUTBOLÍSTICA

Tras una serie de lesiones musculares, Román, a sus 31 años de edad, sabe que necesita trabajar más a fondo su parte física, sobre todo para elevar su estatus dentro de la cancha. Para él, lógicamente, no ha sido fácil estar en el dique seco por tantos ratos con el Seattle, cuestión que hasta puso en duda su participación en los choques de la Sele en la Hexagonal final de la CONCACAF ante Costa Rica y Honduras. Quiere llegar a su mejor nivel futbolístico y concentrarse sí o sí en el sueño de todo un país: clasificar al Mundial de Rusia 2018.

DEFINIRÍA SU FUTURO

Su futuro, hoy, no está definido, ni mucho menos. Los cantos de sirena desde tierras colombianas no han hecho nada más que empezar, a sabiendas de que el mercado todavía no ha iniciado. De hecho, Román es deseado por media Colombia. Millonarios, Bucaramanga, Atlético Nacional y hasta el DIM estarían atentos a cualquier movimiento para intentar obtenerlo. Novias no le faltan. Seguro.

RELEVO GENERACIONAL

Tal como lo hicieron Luis Tejada, Blas Pérez, Felipe Baloy y Jaime Penedo, Román también quiere que sean otros los que vayan tomando el peso panameño en la Copa Oro 2017. La idea primordial es conseguir más efectivos con vistas al cierre del Hexagonal, en el que se necesitarán más que nunca todos los esfuerzos y actores para lograr el objetivo que está marcado con tinta escarlata en la hoja de ruta de Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, director técnico de la Sele.

DOSIFICARSE CON VISTAS A LAS ELIMINATORIAS

"Quiero llegar a las eliminatorias (mundialistas) con todo y entregarme en cuerpo y alma a mi país. Sueño con el Mundial, como ustedes. Le deseo mucha suerte", posteó el zaguero en su cuenta oficial de Twitter. Las razones están más que comprobadas. Román quiere estar en un nivel "top" para septiembre y octubre. Su meta es volar con la Selección de Panamá.

El plan de Román es positivo, ya que se le darán más responsabilidades a un grupo de jugadores jóvenes que vienen tocando la puerta en la Sele y que, de paso, están predestinados a superar con creces esta gran prueba.