La primera prueba para Panamá en los fogueos de Europa, será Irán

El 'Team Melli' (Irán) ha conseguido clasificarse para el Mundial de fútbol de Rusia 2018, el Mundial sub 20 de Corea del Sur 2017, el Mundial sub 17 de India 2017, el Mundial de fútbol playa de Bahamas 2017 y el Mundial de fútbol sala de Colombia 2016.

La propia FIFA ha querido reconocer el buen trabajo que, a nivel estructural está realizando la Federación presidida por Mehdi Taj a través de un artículo de su versión inglesa titulado: 'Un futuro brillante para una Irán cinco estrellas'.

Vayamos por partes. La selección absoluta, dirigida por Queiroz, fue la primera selección asiática en clasificarse para Rusia. El de 2018 será su quinto Mundial. Ya participó en 1978, 1998, 2006 y 2014, pero nunca superó la primera fase.

La selección sub 20 tuvo un pobre papel en el Mundial de la categoría. Irán acabó colista del Grupo C -por detrás de Zambia (6), Portugal (4) y Costa Rica (4)- con 3 puntos. Venía de ser semifinalista en la Copa de Asia sub 19. El combinado sub 17 disputó el Mundial de la India.

Subcampeona de la Copa de Asia sub 16, fue una de las revelaciones del torneo. No en vano, fue líder del grupo C con seis puntos de seis posibles después de ganar a Guinea (3-1) y pasar por encima de Alemania (4-0).

La selección de fútbol sala fue la sorpresa del torneo jugado en Colombia. Los discípulos de Mohammad Nazemosharia -dirigidos por Jesús Candelas hasta 2015- completaron la mejor participación de su historia al acabar terceros.

La selección de fútbol playa cuajó el mejor papel histórico de un equipo asiático al acabar tercero en el Mundial de Bahamas. Mohammad Ahmadzadeh se llevó el trofeo al mejor jugador y Peyman Hosseini se consagró como el mejor portero.

(Fuente: Marca).