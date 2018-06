"Ni nos pasearon ni nos golearon": Hernán Darío 'Bolillo' Gómez

El juego de Panamá: “Fue digno. Primer tiempo aplicado. Primer tiempo sin sufrir mucho”.

Opciones de Panamá: “Panamá también tuvo opciones para que el resultado no fuera 3-0. El rival es impresionante. Tiene mucha capacidad. Los muchachos trabajaron bien. Ni nos pasearon ni nos golearon”.

Equipo joven: "Somos un fútbol muy joven y tenemos mucho que crecer. No hacen un gol y perdemos un poquito la concentración. Al darle espacio a Bélgica, sería un resultado más adverso. También generamos para el 3-1 o 3-2. Hago cambios y arriesgo mucho. No nos pasa lo que la gente puede haber creído que eran seis o siete. Panamá no se vio mal. Fue digno".

Inglaterra: "No estoy pensando en eso. Tenemos una base. Viene un rival duro y con jerarquía. Le dije a los muchachos que nadie los puede señalar. Hay que poner lo más fuerte que tenemos".

Emociones: "Emociones fuertes. Mucha ansiedad. Es difícil superar eso. El equipo siente la emoción de muchas cosas. Fantástico. La afición espectacular. El pueblo panameño vibró. El equipo no desentonó".

Inglaterra y demás: "Uno no duerme. La diferencia de Bélgica y Panamá es de más de tres goles. Uno le pasa por la cabeza un ridículo. Perder por 3-0 ante Bélgica es un resultado más anormal, ya que debería ser más. Les dije a los muchachos que habían sido dignos. Pudo haber sido 3-1 o 3-2. El que viene es igual. Hay que seguir creciendo".

Panamá, un rival duro: "Nosotros somos ordenados, tácticos. Los otros equipos también pegan. Nosotros no tenemos mala intención. Hay estilos de chocar. No hacemos daño. No lesionamos a nadie. Somos fuertes, pero sin mala intención. El equipo inglés también es fuerte. A nosotros nos cuesta llegar hasta los 90".

No fue tan abultado: "Es un resultado que no puede ser positivo, ya que se pierde 3-0, pero no es tan abultado como se pensaba. No es tan abultado por la diferencia, los equipos y los clubes donde juegan ellos y la historia. Es un buen trabajo con un resultado que cualquiera consideraba que pudieran ser 7-0".

