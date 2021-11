En este partido el panameño Omar Browne tuvo una destacada actuación anotando al minuto 29 un verdadero golazo y asistiendo a su compañero Molham Babouli al minuto 65.

Por esta actuación de Omar Browne, fue elegido por votación en twitter como el mejor del partido.

Vote now for the Man of the Match between @ForgeFCHamilton and @ADSantos61 | #SCL21