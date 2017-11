Los países que más entradas han comprado para estar en el Mundial de Rusia 2018

Los cinco países que han comprado más entradas son: Rusia, Argentina, México, Estados Unidos y Brasil, informó FIFA.

Un total de 159.402 entradas fueron asignadas 24 horas después de la reanudación de la venta, en la segunda fase, para la Copa del Mundo y sólo quedan tickets de acceso especial. Los rusos acapararon un 51% de las entradas.

Una vez finalizada esta fase de venta (28 de noviembre) la actividad se reanudará el 5 de diciembre, cuatro días después del sorteo del fixture del Mundial.

Durante el primer periodo de la fase de venta 1, que finalizó el 12 de octubre de 2017, se distribuyeron un total de 622.117 localidades.

👏👏👏Well done, fans from 🇷🇺🇦🇷🇲🇽🇺🇸🇧🇷!There's been a great demand for #WorldCup tickets👉https://t.co/bxcSNS0hGfpic.twitter.com/AdtFbU1Lf1