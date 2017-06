Jorge Dely: “Dirigir la Sub-15, no interviene con el CAI”

El técnico Jorge Dely Valdés informó hoy a Acan-Efe que se mantendrá al frente del Club Atlético Independiente (CAI) para el torneo Apertura 2017 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), aunque a la vez trabajará con la selección nacional Sub 15.

El sábado pasado se conoció de la designación de Dely Valdés como técnico de la Sub 15 de cara a un campeonato de Concacaf que se jugará en agosto próximo.

"Vamos a trabajar para ese torneo que se dará en agosto, serán dos meses, pero no interviene nada con el CAI, porque se entrena en la mañana", dijo Dely a EFE

Dely Valdés señaló que "se estará viendo a posibles jugadores los días lunes, martes y miércoles de la semana que viene en la ciudad capital, Colón y Chorrera, y los primeros fines de semana de julio se viajará al interior".

El técnico señaló que estará en la ciudad de Chitré (centro), donde se concentrarán las selecciones provinciales de la categoría Sub 15 y equipos campeones de los distritos de Veraguas, Coclé, Herrera y Los Santos "para ver si sacamos algún jugador que pueda participar en el torneo de agosto".

Agregó que el torneo centroamericano Sub 15, que se dará en Florida, Estados Unidos, será del 13 al 19 de agosto, y "solo es una semana, así que no hay ningún problema para estar este semestre con CAI".

Sobre el CAI, Jorge Dely adelantó que ya tienen varios refuerzos, dentro de estos el colonense Fidel Caesar,excentral de Árabe Unido, además de Abdul Lewis y Norman Early, que viene del Municipal San Miguelito. Además está esperando a tres jugadores más, entre esos dos colombianos.

"Intentamos reforzar todas las líneas, para afrontar la LPF con dignidad, no es solo subir y bajar, como lo hacen todos los equipos que han subido. El objetivo es mantenerse en primera, para eso tengo el apoyo de los directivos, que me han estado ayudado", sostuvo.

Jorge Dely Valdés, quien clasificó a Panamá a dos mundiales Sub 17 (2011 y 2013) y además hizo mancuerna con su hermano Julio César en la selección mundialista Sub 20 (2007), así como en la selección mayor en las eliminatorias de Concacaf hacia Brasil 2014, tendrá como asistente técnico en la Sub 15 a Pacífico Girón.