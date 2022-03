Por Somos La Sele



El director técnico de la Selección de Fútbol de Panamá, Thomas Christiansen, anunció en conferencia de prensa que ya tiene armado la alineación titular para el encuentro de este jueves frente a Honduras al que volvió a calificar como un "partido trampa".

"El once lo tengo claro. Vamos a esperar lo que ocurre hoy en el entrenamiento y, si no ocurre nada, ya tengo el once preparado", señaló el estratega sin dar detalles de cuál será el equipo que saldrá de inicio en ese cotejo.

Christiansen expresó su tranquilidad de que los jugadores convocados se integraron a la concentración en buen estado de salud, especialmente Alberto 'Negrito' Quintero de quien se reportó había sufrido un desgarre en el oblicuo durante un entrenamiento de su club el Universitario de Deportes en Perú.

"Todo el grupo ha llegado bien. Estoy sorprendido de esa buena vibra que hay", destacó el timonel. "'Negrito' pudo haber sido el único, pero no fue así. Llegó con el alta médica y se ha entrenado con el grupo desde el primer día. No tenemos positivos de covid ni lesionados".

El seleccionador reiteró que el partido ante Honduras será un duelo determinante para el resto del camino que tendrá el equipo panameño en el Octagonal de Concacaf al Mundial Catar 2022.

"Sigue siendo un partido trampa. Hay varios jugadores que no están y eso le dará la oportunidad a chavales jóvenes de tener un sitio en el equipo", sostuvo. "Debemos hacer un partido serio y lo primordial, salir a ganar".

Aunque Honduras ya no tiene posibilidades de estar en la próxima Copa del Mundo, Christiansen expresó que no puede haber exceso de confianza ya que el equipo hondureño no tiene nada qué perder y cuenta con un técnico, como lo es Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, que conoce muy bien a Panamá.

"Hay jugadores nuevos y no tienen la presión de venir a ganar a Panamá y ese es un ingrediente adicional para este partido. Debemos respetar al rival y, si no lo hacemos, no merecemos ir al Mundial. El 'profe' nos conoce bien, nos ha estudiado", agregó.

El hispano-danés indicó que la selección panameña deberá jugar con intensidad sobre el césped del estadio Rommel Fernández y será primordial mantener la posesión del balón.

"Me imagino que Honduras vendrá con respeto. Hemos jugado buenos partidos en casa, me imagino que la iniciativa y el balón lo tendremos nosotros. Debemos evitar las pérdidas", señaló.

Por otra parte, Christiansen se refirió a la escogencia de los convocados para estas últimas fechas del Octagonal y puntualizó que la conformación de ese listado se hizo en base a su criterio propio y al de los miembros del cuerpo técnico.

"No me dejo influir de la prensa ni de personas cercanas para incluir a algún jugador. En el momento que me impongan un jugador, por afición o federación, me voy. Es una decisión que tomo junto a mi cuerpo técnico. Quiero tomar mis propias decisiones y si me equivoco es mi responsabilidad", precisó.

Sobre ese asunto, Christiansen reconoció que hay jugadores en buen momento como lo son Ismael Díaz, José Córdoba y José Luis Rodríguez a quienes les ha favorecido la regularidad que han tenido en sus respectivos clubes.

"'Isma' lo está haciendo bien, ahora se ha ido fuera y eso le ha dado más confianza y está aquí. No puedo asegurar que juegue al inicio", manifestó el técnico en cuanto al llamado de Díaz.

Sobre Córdoba dijo: "José es la primera vez que viene convocado. Le hemos dado un seguimiento en su club en Bulgaria y, al igual que Ismael, ha tenido una progresión". En cuanto a Rodríguez indicó: "José Luis, desde hace un par de meses, ha venido jugando con regularidad en el Sporting (de Gijón) y a nosotros nos beneficia que los jugadores vayan jugando a un gran nivel".

Con 17 puntos acumulados, que le tienen en el cuarto lugar de la tabla de posiciones, el combinado nacional depende de sí mismo para clasificar a Catar 2022. Eso es un punto favorable para Christiansen, por lo que sacar el triunfo como local ante Honduras es importante para mantener ese status y afrontar los partidos del 27 y 30 de marzo ante Estados Unidos y Canadá.

"Lo que tenemos a favor es que están todas nuestras posibilidades. Si conseguimos los tres puntos contra Honduras, llegamos a una situación distinta contra Estados Unidos. Si empatamos ante Honduras, la situación para el juego contra Estados Unidos también cambia, es por eso que es importante el juego contra Honduras", opinó.

El técnico cerró la conferencia con unas palabras de agradecimiento a los fanáticos panameños.

"Espero que cuando vaya a mi país sea con un Mundial en el bolsillo", declaró. "Agradezco a los aficionados que me han apoyado a mí y a mi cuerpo técnico desde el día uno. Ese agradecimiento viene de un trabajo bueno, serio y profesional".