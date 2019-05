El mensaje especial de Ismael Díaz para su hermano menor, Saed Díaz

Luego de quedar descartado del Mundial Sub-20 de Polonia 2019 con Panamá, por una ruptura parcial de menisco de su rodilla derecha, Saed Díaz, recibió el apoyo de muchas personas especiales, entre ellas su hermano mayor, el tres veces mundialista Ismael Díaz, quien lamentablemente quedó fuera del último partido de Panamá en la Copa Del Mundo de Rusia 2018 por una lesión en su rodilla. "El Príncipe", como apodan a Ismael, escribió en sus redes sociales un mensaje muy especial para apoyar la difícil situación de su hermano menor:

"Soy una persona de poco sentimientos, pero cuando vi esto no se porque me puse llorar (Video donde Saed se despide de su participación del Mundial Sub20 por lesión), porque sentí tu dolor. Esta es tu primera caída, Hay cosas que no podemos controlar y una de esas son las lesiones , yo me he caído varías veces y la última es la caída más fuerte que he tenido. Quiero decirte que no pienses en lo que diga las PERSONAS, porque lo que si podemos controlar es en levantarnos y hacer lo que sabemos en la cancha. Se que siempre me has estado mirando y te voy a demostrar que es así cueste lo que cueste. Ya vendrá otra oportunidad para ti, porque se lo que se siente querer representar a tu país. Te amo Saed".

Los hermanos Díaz están pasando juntos quizás por uno de los momentos más complicados en sus cortas carreras, pero todo un país estará pendiente de sus recuperaciones por el potencial y el talento que ambos tienen. El camino es largo y sin duda pronto los veremos marcando más goles para la Selección de Panamá.