Por Redacción de TVN



En la recta final de las eliminatorias y a falta de seis fechas para conocer a los clasificados a Catar, las ocho selecciones de Concacaf se juegan sus aspiraciones y el sueño de estar en la próxima Copa del Mundo. Algunas están muy cerca de lograrlo, otras necesitarán más que un milagro para conseguir el boleto.

La primera serie de tres partidos se jugará este jueves 27 de enero, domingo 30 y cierra el miércoles 2 de febrero.

¿Cuál es el escenario de cada selección rumbo a Catar 2022?

Canadá

La plantilla dirigida por John Herdman marcha a la cabeza de la clasificación con 16 puntos y depende de sí misma para ganar uno de los tres boletos directos a la Copa del Mundo.

En esta Fecha FIFA, Canadá puede dar un paso importante en sus aspiraciones para estar en Catar al enfrentarse a Honduras y El Salvador, las dos plantillas más débiles de la eliminatoria. El conjunto de la Hoja de Maple también se medirá a Estados Unidos y cabe destacar que Herdman que no tendrá a Alphonso Davies, máxima figura del representativo canadiense.

Estados Unidos

Con 15 unidades, el cuadro de las "Barras y las Estrellas" también pueden incrementar sus posibilidades de clasificarse a Catar 2022 en esta Fecha FIFA al recibir en casa a El Salvador y Honduras. El plantel de Gregg Berhalter debe aprovechar al máximo sus próximos tres partidos para sumar puntos al tener un cierre de eliminatoria complicado con México, Panamá y Costa Rica como sus últimos tres rivales.

México

Tras perder sus últimos dos compromisos eliminatorios (vs. Estados Unidos 2-0 y vs. Canadá 2-1) el Tri de 'Tata' Martino está obligado a regresar a la senda del triunfo para no poner en riesgo su participación en Catar 2022. A diferencia de Canadáy USA, la Selección Mexicana disputará en esta Fecha FIFA duelos de alto nivel al medirse a Panamá y Costa Rica en el Estadio Azteca, así como previamente viajar a Jamaica. En caso de conseguir ganar sus tres partidos, El Tri pudiera volver a la cima de la clasificación pero dependería de los resultados de Estados Unidos y Canadá.

Panamá

Con la misma cantidad de puntos que México (14), Panamá jugará compromisos claves ante Costa Rica y El Tri. Los 'Canaleros' disputaran ambos partidos como visitante por lo que también son muy importantes los tres puntos que disputarán como local ante Jamaica. En caso de no obtener buenos resultados, Panamá podría despedirse de sus aspiraciones de clasificar a Catar 2022.

Costa Rica

Esta Fecha FIFA podría definir si Costa Rica participara en la próxima justa mundialista que celebrará a finales de este año. El conjunto tico marcha en el quinto lugar con 9 unidades, por lo que tiene deben ganar al menos dos de sus próximos tres partidos, pero luce complicado que lo logren al ser México y Panamá parte de sus siguientes rivales. El conjunto costarricense debe sumar puntos si quiere llegar a las últimas jornadas eliminatorias con esperanzas de clasificar.

Jamaica

Los 'Reggae Boyz' tienen un panorama complicado tras haber ganado solo uno de los ocho partidos que ha disputado en el octagonal. El combinado jamaiquino recibirá en casa a México y Costa Rica pero no contará con el apoyo de sus aficionados debido a las medidas sanitarias establecidas por el COVID-19. En caso de no conseguir triunfos en esta Fecha FIFA, Jamaica podría aspirar solamente a clasificarse para disputar el Repechaje.

El Salvador

Con seis puntos, La Selecta tienen todavía posibilidades matemáticas de participar en Catar 2022 pero luce muy difícil. El Salvador se enfrentará a los líderes de la clasificación (Canadá y USA) en la Fecha FIFA y también visitará a la Selección de Honduras. En el papel, Los Cuscatlecos solo podrían vencer a Honduras y quedarían con 9 puntos, cantidad que no sería suficiente para clasificar de manera directa al Mundial aunque aún tendrían la posibilidad del Repechaje Internacional.

Honduras

Sin ninguna victoria en lo que va de las eliminatorias, Honduras está en el fondo del octagonal con solo 3 puntos. Al igual que El Salvador, La Bicolor tiene todavía opciones matemáticas de clasificarse, pero con Canadá y Estados Unidos entre sus próximos enfrentamientos, todo parece indicar que Los Catrachos se despedirán definitivamente de sus aspiraciones de participar en la próxima Copa del Mundo.

***Con información de EspnDigital***