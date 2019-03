Todo listo para el sorteo de la Liga de Naciones Concacaf

Con el final de la ronda de clasificación, ya se conocen que selecciones integrarán las tres diferentes ligas de la Liga de Naciones Concacaf.

Las divisiones quedarán divididas de la siguiente manera: Liga A, la cual es conformada por los seis primeros equipos de la clasificación y con los participantes del Hexagonal final.

En la Liga B, estarán 16 selecciones, las que abarcan el puesto siete al 22 de la ronda previa, mientras que la Liga C tendrá a los 12 países que terminaron en los últimos puestos de la clasificación.

Presenting the #CNL League C! 💪🏻Who will rise to the occasion and move up to League B? #TheDreamStartsNowpic.twitter.com/0lKHgPvWyV — Concacaf Nations League (@CNationsLeague) 25 de marzo de 2019