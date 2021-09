Por Carlos Figueroa Jaramillo



Freddy Góndola no pudo contener las lágrimas a ver su nombre en la lista de convocados de la selección nacional. La ocasión es especial porque se da en plena eliminatoria camino al Mundial de Catar 2022.

TV MAX estuvo con la familia del jugador en Calle 25 El Chorrillo, donde hubo alegría, lágrimas, recuerdos y celebración por la convocatoria del jugador de 26 años que milita en el Deportivo Táchira de Venezuela.

Freddy recordó de forma especial a su hermana Nayeli, quien falleció hace un año y a la que lleva tatuada en su mano izquierda.

El jugador rememoró la fortaleza y alegría que ésta le transmitía.

"Muchas gracias a mi familia por la voz de aliento, siempre es importante la familia. Falta mi hermana, era la pieza fundamental, la más pequeña la más carismática. Quiero agradecer a mi viejo (papá), él sabe todo. Desde pequeño me hablaba de la disciplina. Quiero decirle que lo amo mucho, él sabe el esfuerzo que he hecho desde que me fui en bus a Costa Rica a los 17 años", señaló Freddy desde Venezuela.

"Ahora toca dar lo mejor de mí, que mi familia esté orgullosa de mía, que los amo".

Sobre el recuerdo de su hermana, manifestó: "Mi hermana era una pieza clave para la familia, porque una familia pequeña permanece unida. Mi hermanita tenía su enfermedad y usted la veía como si nada. Yo veía en ella algo muy diferente. Ella me pidió una vez que quería su cuarto pintado de flores y fotos con nosotros. Cuando falleció le prometí que mis triunfos iban a ser dedicados a ella".

"Sé que ella me cuida, me protege y donde se encuentre, esté orgullosa de su hermano".

Sobre sus ejemplos en la selección de Panamá, Freddy nombre a tres jugadores que están en la convocatoria de Thomas Christiansen: Armando Cooper, Alberto Quintero y Rolando Blackburn.

"Son mis tres jugadores que admiro", puntualizó.