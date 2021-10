Por SomosLaSele



Todo listo para que Panamá Femenina ponga rumbo a Trinidad y Tobago, para afrontar dos amistosos contra la selección de dicho país.

La selección femenina de Panamá, se prepara para medirse este 21 y 25 de octubre ante Trinidad y Tobago en el Ato Boldon Stadium, a las 3:00 p.m. hora de Panamá.

El objetivo es seguir con la buena dinámica mostrada en los amistosos ante Costa Rica, encuentros que se disputaron el pasado mes de septiembre.

Panamá Femenina, saldrá a las 9:00 p.m. del Aeropuerto Internacional de Tocumen y se tiene previsto que aterrice en suelo caribeño a las 12:00 a.m. hora de Trinidad.

Ante el cambio de calendario, de las eliminatorias rumbo al Mundial de Australia – Nueva Zelanda, el DT Nacho Quintana, destacó que esto les dará “más tiempo para trabajar y a las jugadoras para que tomen un mayor ritmo”, aunque señaló que el equipo “ya estaba listo” para que iniciará los partidos en noviembre de este año.

Marta Cox:

La jugadora del León de México, señaló que “siempre trata de ayudar a todas por igual, porque realmente todas necesitan de todas”.

Sobre el rival, recalcó que Trinidad y Tobago es un “rival muy fuerte, físicamente son muy altas», pero que «ellas también tienen su fortaleza que es la agilidad”.

Lineth Cedeño:

La delantera del Hellas Verona, equipo de la Serie A italiana, destacó lo que ha aportado esta experiencia en Europa a su carrera.

“La verdad que mi estancia en Italia me ha ayudado a ganar mucha experiencia. He hecho muchos trabajos físicos, me siento muy bien, vengo a aportar a la selección”.

Sobre el cambio de calendario de cara a las eliminatorias para el Mundial femenino dijo lo siguiente:

“Esperemos que la gente nos siga apoyando, las chicas estamos trabajando muy fuerte, nosotras sabemos lo que queremos ya, que es ir a la Copa del Mundo”.

(Fepafut)