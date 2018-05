¿Cuál será el futuro del panameño Blas Pérez a corto plazo?

En entrevista concedida al programa Jorge Ramos y su Banda de la ESPN, Blas manifestó lo siguiente: "Tuve una conversación con ellos (Municipal) al final. No sé si vuelva, creo que no. El profe tiene otros planes con otros jugadores. Por eso tengo que enfocarme en lo que estoy ahora que es la selección y después veremos si consigo equipo para seguir o no".

Colectivo, mal; individual, OK

"En lo colectivo no nos fue muy bien pero en lo individual si. Lamentablemente no pudimos alcanzar el objetivo que era clasificar a la pelea por el título. Anoté diez goles en este torneo y me sentí mejor. Llegó Hernán Medford que es un gran entrenador y sabía de la calidad de jugadores que tenía en el plantel".

Su balance

"Gracias a Dios no me lesioné y jugué casi todos los partidos. La gente dice que no nos fue bien porque no clasificamos a pesar de que en lo personal si me fue bien. Uno trabaja en lo colectivo y no en lo individual, entonces los logros personales no sirven de mucho. Me quedo con el cariño de los verdaderos aficionados rojos nos demostraron en Guatemala", sentenció el delantero.

Se retirará en diciembre

"En diciembre le pondré fin a mi carrera como futbolista activo. Es algo que ya había adelantado. En diciembre me retiro".

Es hora de parar

"Aunque siento que puedo seguir jugando, creo que es hora de parar, descansar y quedarme aquí junto a mi familia y atender los negocios".