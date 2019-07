Bomba MisterChip: "Panamá sabía del cambio en CONCACAF"

Todo un revuelo ha causado el nuevo formato de clasificación para el Mundial en Concacaf para Qatar 2022 y el mayor detonante han sido las declaraciones del español Alexis Martín Tamayo, mejor conocido como MisterChip quien aseguró a través del programa "Fuera de Juego" de ESPN que la federación panameña de fútbol de Panamá conocía de los cambios desde mucho tiempo atrás.

"Panamá sabía lo que pasaba, Panamá sabía que los seis primeros (del Ranking FIFA) iban a tener una situación espectacular en la eliminatoria....y no entiendo como en las federaciones no tienen a gente que se encarguen de lo mismo, porque sabiendo que este ranking es tan importante cómo se te ocurre el día que juegas con Estados Unidos el tercer partido de la fase de grupo de la Copa Oro y sabes que Estados Unidos va a jugar con un equipo B porque esta pensando en los cuartos de final, cómo se te ocurre salir tú también con un equipo B" aseguró entre otras cosas el analista español para la cadena internacional.

Tras la bomba que soltó MisterChip, la FEPAFUT ha llamado a una conferencia de prensa el día viernes 12 de julio para dar detalles del sistema de clasificación a la Copa Mundial de la FIFA - Qatar 2022.

Chaluja: "Si lo sabíamos, pero no tuvimos conciencia en ese momento de que eso podía afectarnos ahora"

Al respecto el ex-presidente de la Federación Pedro Chaluja aseguró que sí tenían conocimiento del cambio de formato en las eliminatorias. "En octubre de 2017 se aprobó el formato de la Liga de Naciones y este formato modificaba el de clasificación al mundial, originalmente la fecha que se iba a tomar en cuenta para el Ranking de clasificación al hexagonal era marzo de 2020. Pero como se atrasó todo porque FIFA estaba indecisa si eran 48 o 32 equipos, se extendió hasta junio de 2020". dijo Chaluja.

"Todas las federaciones estaban en conocimiento, que si Manuel ahora presidente de la FEPAFUT tenía el conocimiento o estaba claro en el tema, no te puedo decir que Manuel estaba claro, puedo decir que quizás Manuel no tenía exactamente el conocimiento de cómo era eso". continuó el ex-federado.

Finalmente el ex-presidente aseguró que a pesar de saber del cambio del formato de clasificación al hexagonal de Catar 2022, no pensaron que pudiese afectar de manera tan directa. "Honestamente no lo tomamos en cuenta, no tuvimos conciencia en ese momento de que eso podía afectarnos ahora....sonaban mucho lo de los 48 equipos y....." finalizó Chaluja