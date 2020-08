La importancia de la fisioterapia en las selecciones nacionales de distintas categorías

¿Cómo inició esa pasión por la fisioterapia?

"La verdad, fue algo interesante, yo estaba bastante niño 12-13 años y mi abuelo sufrió un derrame, mi abuelo fue selección de baloncesto y de béisbol de Panamá. Él tenía un amigo fisioterapeuta que trabajaba en el deporte, el Licenciado Carlos Merón, una eminencia en Panamá, pionero en la parte deportiva, fue fisioterapeuta de la selección hace muchos años, fue al primer Mundial sub 20 con ese equipo de Gary Stempel y luego fue a Holanda. Él iba a casa de mi abuelo a hacerle terapias y yo le hacía varias preguntas, después pasó el tiempo, cuando me estaba graduando llegan estas universidades y vi la carrera, no estaba decidido realmente, me puse a leer sobre las materias que iba a dar y ahí empezó el interés porque veía que podía anexarlo con el fútbol, que era lo que siempre me ha gustado. Siento que el fútbol fue en parte quien me motivó en trabajar en esa parte y es lo que hago en la actualidad".

¿Se podría decir que usted siempre tuvo esa meta, de combinar su carrera como fisioterapeuta con el fútbol?

"Exacto, siempre dije que quería trabajar con fútbol y también que cuando terminara mi carrera, de hecho mi práctica profesional la hice en la clínica del Dr. Gerinaldo Martínez, recién iniciando la clínica, tenía solamente meses y yo sabía que él se iba a dedicar a la parte deportiva y trabajar con fútbol. Hice mi práctica sobre lesiones ligamentarias en rodilla en el deportista panameño, ósea que siempre desde el inicio esa siempre fue mi línea, siempre dije que tenía que estudiar y prepararme bastante para llegar y cuando se me diera la oportunidad hacerlo de la mejor manera".

¿Cómo fueron sus inicios en la FEPAFUT? ¿Tuvo experiencias en clubes de la LPF?

"Inicié mi práctica profesional cuando estaba el técnico Alexandre Guimaraes, el profesor me dio la oportunidad por primera vez como estudiante en asistir al Licenciado Juan Carlos Andrion, quien es el fisioterapeuta por más de 16 años en la selección, es mi jefe en la actualidad y también amigo y me ofrece la oportunidad de asistirlo, sin paga, para mí era un sueño, yo en la universidad haciendo mi práctica profesional, adicional con la selección, de hecho mi primer partido fue un Panamá – Costa Rica, en el Rod Carew, con la selección mayor me tocó trabajar con: Tejada, quien es mi ídolo en el fútbol panameño, me tocó ver a Garcés, a Román, Baloy, a todos. Para mí fue una experiencia muy bonita, ahí inició todo. Termino mi carrera, me tocó esperar mi idoneidad que demoro casi 4-5 meses y en ese lapso de tiempo comencé a trabajar en un call center ya que también hablo el idioma inglés, en esas me llama el Licenciado Juan Carlos que había una opción de trabajar con Alianza FC y de ahí inicie con el club, trabaje como por 5 años y en ese trayecto se me asigno por primera vez una selección oficial, esa fue la selección de fútbol sala que asistió al mundial de Tailandia, me toco convivir con un grupo de jugadores fantásticos, un deporte diferente al fútbol totalmente, culturalmente en su día a día pero la verdad fue totalmente una de las experiencias más bonitas que me ha tocado vivir".

¿A cuántas copas del mundo ha asistido como fisioterapeuta de las selecciones nacionales?

"He asistido a 4 copas del mundo: Con el profesor Leonardo Pipino, fuimos a la de Nueva Zelanda, fuimos a Rusia 2018 con la selección mayor y luego con el profesor Jorge Dely Valdes en el Mundial sub 20 de Polonia y al de fútbol sala como te mencione en Tailandia".

¿Fue Rusia 2018 la cúspide en su carrera como fisioterapeuta?

"Claro, claro. Rusia fue como lo soñado, como lo que nunca te imaginas o por lo que tu trabajas, los jugadores trabajan para llegar y uno como profesional de la salud también trata de hacer su trabajo todos los días de la mejor manera. Tratamos de que los jugadores estén lo mas óptimos posibles para el técnico, para el preparador físico y para que el mismo jugador se sienta lo mejor posible. Si en 20 años me toca hablar de ese tema con mi hija y con amistades, va a ser de mucho orgullo, fue una experiencia para esta y la otra vida".

¿Cómo es vivir una Copa Del Mundo de mayores como profesional de la salud?

"La verdad que sin nombre, lo mejor que nos ha pasado. Ir allá la verdad que fue de otro nivel, tecnológicamente había una parte en donde los médicos podíamos visualizar el partido desde otra zona. El último partido (ante Túnez), generalmente estoy en el banco, sin embargo decidimos en el último partido que yo fuera a la parte tecnológica para poder ver el partido y cualquier situación de accidentes o lesión y de hecho Román sale con una lesión en el tobillo, la gente dirá ‘’no, a lo mejor no quiere jugar’’, pero cuando veo la repetición , te lo digo en términos médicos, tuvo un esguince en eversión, que es cuando el tobillo se va hacia la parte de adentro, generalmente se va hacia afuera. Es una lesión que no se da mucho y le dije al Dr. Gerinaldo que viera. Fue una bonita experiencia porque al final es importante tener este tipo de ayudas para que el jugador se salvaguarde, pasa con los golpes en la cabeza o una contusión que no veas y por medio de la tecnología nos ayuda. Son detallitos que podemos incluir nosotros acá".

¿Cuáles han sido los mejores momentos y los no tan buenos dentro de las selecciones nacionales como profesional de la salud?

"La experiencia triste, no mala, mi primer partido de eliminatoria fue con los profesores Dely Valdés, el partido ante USA aquí en el Rommel, recuerdo que el licenciado Juan Carlos estaba en Emiratos Árabes con la selección sub 17 y me llaman para que ayudara a los jugadores en la recuperación previo a tan importante choque y sin duda dije que sí, fueron momentos de alta tensión debido a que era un partido de vida o muerte y fue bonito porque hasta el minuto que Tejada golea, creo que era el minuto 85 no recuerdo teníamos la posibilidad y todo parecía que podía pasar, luego paso lo que paso y no podemos clasificar, Fue duro, fue un momento agridulce y tuve dos o tres días que no podía conciliar el sueño".

¿Cuáles han sido las lesiones que más le han impactado en su carrera?

"El día que se lesiono ‘Cocobolo’ Rodríguez antes de viajar a Costa Rica, el sonido que hizo su rodilla fue fuerte, fue ligamento cruzado y fue impactante porque el chico venía con muchas ganas y uno siente la tristeza que siente el chico. La de Valentín Pimental fue fuerte también, en la Copa América, nos golpeó a todos mucho porque sabíamos que era una lesión complicada, con Camargo nos pasó casi lo mismo y esas han sido las lesiones que me han impactado. Gracias a Dios, los últimos años no hemos visto nada tan fuerte, pero la de Valentín sí que fue fuerte y nos tocó a todos, a todo el equipo".

Sabemos que usted trata a Ismael Díaz. ¿Cómo va la recuperación del joven delantero panameño?

"Ismael está en un proceso de trabajo con un preparador físico y la guía que lleva es en conjunto con el Dr. Gerinaldo, el licenciado Juan Carlos Andrion quien es el que más lo atiende y siempre recurre a mi persona también para cualquier detalle. Es una lesión que lleva día a día en detalles porque puedes hacer algo que puede empeorar, está trabajando con el profesor Alejo Cortes y la verdad va muy bien, lo vi en cancha y lo vi bastante bien. Es un chico trabajador y joven y esperemos regrese de la mejor manera".

Tomando en cuenta la cantidad de cirugías que ha tenido Ismael. ¿Podrá volver al 100% de sus capacidades sin recaídas?

"Si, si se puede recuperar, las probabilidades que se recupere son muy altas. Te lo digo como fisioterapeuta y te lo puede decir mucho más un médico, cuando operan un ligamento cruzado es una lesión complicada, de hecho, muchos jugadores no retornan al nivel que tenían antes de la lesión porque es una lesión complicada. En Panamá hemos tenido la experiencia de que arriba del 90%, casi todos los jugadores operados de ligamento cruzado regresan y retornan a su actividad deportiva, si ves en la selección, al mundial fueron 5-6 jugadores operados de ligamento cruzado y fueron al mundial, entonces es una lesión complicada, es paso a paso, el jugador debe tener mucha disciplina, que él la tiene, él tiene de su lado la disciplina, la juventud y las ganas que tiene de volver son grandes y seguro volveremos a ver al Ismael que vimos en su momento en la selección".

¿Qué opina de la actualidad del fútbol panameño teniendo en cuenta que a lo mejor no habrá fútbol en Panamá este año?

"La prioridad ahorita mismo es la salud, la salud de todos es la prioridad, en un inicio no sabemos cómo iba a ser el virus, tenemos que priorizar la salud de todos. Vamos a ver si regresa la LPF, esperemos que sea así, para que los jugadores tengan ese ritmo de juego y lo ideal sería que se regresara. Siempre priorizando la salud, la salud de todos".

¿Cuáles han sido sus experiencias más gratificantes en el deporte como profesional de la salud?

"Recuerdo una en Perú, en béisbol, donde ganamos medalla de oro y me tocó trabajar de lleno con el pitcher, que tiro ‘’no hit no run’’ (donde no le batean al lanzador ni le anotan carreras al equipo), el tipo hizo un trabajo bárbaro pero andaba con una molestia días previos y me tocó trabajarlo para que lanzara ese partido y se logró, fue una satisfacción grande porque sentí que aporte en algo. En el fútbol te digo que satisfacción, los mundiales que me ha tocado ir, todos por igual, la felicidad que he sentido es otra cosa, ver a los chicos y a los profes trabajar y a todos: utileros, directivos y demás. En Alianza con el equipo reserva, nos tocó jugar dos finales seguidas con el profesor Cecilio Garcés, en el equipo que estaba Alianza estaban: Ricaurte Barsallo, Richard Peralta, Romeesh Ivey, Santiago Salinas, Eliezer Quiñones, Rudy Yearwood, jugadores que vi crecer y uno los ve, algunos que supieron hacer las cosas y estar en esas dos finales, a pesar de ser Alianza, con disciplina y trabajo se pudo, a pesar que no fue una experiencia mundialista, de alto nivel, fue muy bonita. En la LNA, que trabajé con SUNTRACS, clasificamos y ganamos una final, el equipo ganó y me toco celebrar ese día, después perdieron con Chiriquí la súper final, donde no pude estar por estar en Colombia con una Sub 20, pero esas han sido las experiencias más bonitas".