La experiencia ganada de Ronaldo Dinolis, con la selección mundialista de Panamá

El delantero del Sporting SM se mostró complacido por la oportunidad brindada por el profesor Hernán Darío Gómez y su cuerpo técnico; "Estoy muy agradecido con el profesor 'Bolillo' Gómez por la oportunidad de que dio de debutar en una selección nacional y sé que tengo que seguir trabajando para poder tener más oportunidades como esta", aseguró Dinolis.

"Cuando vi la convocatoria por primera vez, pensé que ya nada iba a ser igual y me sentí muy contento por tener la oportunidad de representar a mi país", agregó el delantero académico.

Ronaldo ingresó al partido al minuto 46 y marcó dos goles para redondear la goleada panameña de 0-5 sobre Granada; "Entré al campo con el equipo ganando por tres goles y el grupo me dio la confianza para marcar.

Cuando vi la que la pelota entró en el primer gol, me sentí en una nube y me arrodillé para darle las gracias a Dios, nunca pensé que la pelota iba entrar porque le pegué de primera con mi pierna no hábil, pero, terminó ingresando pegada al poste", agregó Ronaldo.

Ya de vuelta en Panamá, Dinolis deberá afrontar los últimos dos partidos de ronda regular para el Sporting SM, sabiendo que el panorama para clasificar es complicado pero no imposible; "El grupo está motivado y esperamos que nos podamos meter en semifinales.

Pase lo que pase vamos a enfrentar las últimas dos jornadas con el máximo profesionalismo", aseveró el futbolista.

(Fuente: FEPAFUT)