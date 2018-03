En exclusiva para SomosLaSele Radio, Luis Ovalle niega los rumores de ser fiestero

El lateral de la selección mayor y del CD Olimpia de Honduras, negó de manera contundente los señalamientos que se generan en ese país sobre su comportamiento en ese país.

Según el periodista hondureño Rafael Mairena de la emisora radial HRN de Honduras, Luis Ovalle es un jugador que le gusta la fiesta.

Luis Ovalle, desde Honduras para SomosLaSele Radio sostuvo que eso es falso; "Me he quedado sorprendido con lo que acabo de escuchar, quien me conoce sabe que soy un profesional, no hay tiempo para nada, nos la pasamos viajando y concentrados, con poco tiempo para estar con nuestras familias".

"Hay que reconocer que no nos ha ido bien, el equipo no se ha encontrado, ayer perdimos en casa, quedamos eliminados de Concachampions, el profe ha hecho rotaciones y Olimpia es un equipo muy grande, donde va tiene que ganar".

Luis Ovalle también se refirió a su estado físico pensando siempre en el Mundial de Rusia:

"No he tenido problemas con el peso, el entrenamiento invisible ha sido importante en mi carrera, entreno de más en casa, sabiendo lo que se viene", Concluyó Ovalle.