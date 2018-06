"Los europeos miran por encima a los centroamericanos"

"Que nos miren por encima del hombro es habitual entre los europeos hacia los centroamericanos. Siempre ha sido así. Pero nosotros vinimos a este Mundial a aprender para que en los próximos mundiales el equipo venga con otra mentalidad de juego", reconoció el atacante de 36 años.

El veterano jugador del Sport Boys de Perú debutó como mundialista en el choque contra Bélgica. No fue titular pero saltó al terreno de juego a falta de veinte minutos en el puesto de Blas Pérez.

"Cuando el 'profe 'me llamó para la selección me puse muy contento. Y ahora estoy muy agradecido de los minutos que me brindó en el partido contra Bélgica", destacó Tejada, confiado en mejorar en el choque ante Inglaterra. "Ningún partido se parece a otro. Esperemos que Inglaterra entre con el pie izquierdo y podamos intentar ganar".

El futbolista panameño reconoció que el conjunto canalero acusó la ansiedad del debut. "Fue el primer partido y sentimos ansiedad por ver lo que se sentía en un Mundial. En el próximo tenemos una responsabilidad doble. Si en el primero jugamos casi bien y perdimos tenemos que hacerlo mucho mejor en el siguiente. jugar mejor para ver donde llegamos", dijo.

Tejada destacó al capitán inglés: "Harry Kane es un buen jugador que está disputando su primer Mundial como nosotros. Inglaterra es una selección con historia, con grandes jugadores jóvenes que juegan igualmente su primer mundial. Se ha demostrado que ya no se gana en nombres sino por el trabajo que tengas en la cancha", confió el panameño que realzó las diferencias entre los futbolistas de ambos conjuntos.

"Es verdad que Inglaterra tienen jugadores jóvenes pero que juegan en una liga más competitiva y más fuerte que nosotros", apuntó Tejada.

"Tenemos que prepararnos para lo que viene. Vamos a empezar con el vídeo del último partido de ellos", indicó sobre la puesta en marca de la preparación del partido.

Luis Tejada asume la responsabilidad del equipo en Rusia 2018, con todo el país pendiente. "Toda la gente de Panamá está soñando con esto y el nuestro es tratar de ganar un partido. Sabemos que si nos lo creemos, Tal y como ha habido en otros países que lo han logrado nosotros también podemos", concluyó.