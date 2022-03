Por Carlos Figueroa Jaramillo



Panamá dejó muchas de sus posibilidades de clasificar al Mundial de Catar en el empate 1-1 ante Honduras la noche del jueves en el Estadio Rommel Fernández.

Mala lectura del partido, cambios desesperados, falta de variantes cuando no sale lo planificado. Son algunos de los factores por los que Panamá no se llevó los tres puntos en casa.

A nuestro modo de ver y de manera subjetiva, enumeramos los siguientes:

1) Variantes tácticas: Honduras salió a presionar y cortar los circuitos de juego de Panamá: intentar que no jugaran ni Godoy ni Carrasquilla y cortar la salida limpia del balón de los nuestros. Aquí es donde nuestro técnico no sabe reaccionar con una modificación al sistema táctico para neutralizar la estrategia del rival.

2) Los cambios: Christiansen se dejó llevar por la grada dando entrada a Ismael en un momento del partido donde más que un delantero, necesitábamos tener control del mediocampo. El partido sugería otro volante y dejar libre a Carrasquilla, para que no recibiera tantas patadas de los jugadores de la H. La salida de Quintero no benefició en nada e Ismael fue poco lo que aportó. Yanis dejó algunos destellos, pero no se reflejaron en el marcador.

3) Ismael por banda: Ismael tuvo una oportunidad y la voló por encima del arco. De ahí en adelante su presencia no pesó en el terreno de juego. Falló en la marca, donde le levantan el centro en su cara para el gol hondureño.

4) Falta de cabeza fría: Thomas desordenó el equipo con los cambios. Terminó jugando con tres delanteros: Ismael, Waterman y Blackburn, mientras que Góndola y Yanis hacían las labores de volantes de llegada. El equipo terminó partido y a merced del contragolpe hondureño, que estuvo más cerca que nosotros del triunfo. El equipo en los últimos minutos no sabía a qué jugaba y encima, con tantos hombres arriba, se pretendía salir jugando.

5) No sabemos cerrar los partidos: Panamá siempre intenta proponer, pero a veces hay que jugar dependiendo de lo que haga el rival. En Costa Rica, nos faltó contundencia para anotar, pero también serenidad para saber que el punto era bueno y empatar. Ante Honduras, ganado 1-0 al minuto 60, podíamos bajas las líneas y recomponer. No había necesidad de ser más ofensivo, sino mantenernos ordenados, teniendo en cuenta que ellos tenían muy poca ofensiva. Pero con tantos hombres arriba, el partido quedó abierto y éramos presa fácil del contragolpe.