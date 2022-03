Entre muchos mensajes, hubo uno que fue tendencia y repercutió en toda Centroamérica. Se trata de un comentario hecho en Twitter por Román Torres (excapitán de la Sele) tras la goleada 5-1 que nos propinó Estados Unidos.

Este mensaje fue respondido por sus propios seguidores, quienes le reclamaron su falta de empatía con los seleccionados nacionales. Sin embargo, el petardo más fuerte en contra de Román, llegó de parte de la esposa de Jaime Penedo, a quien el excapitán taggea en su post.

Angie Malca Penedo, en sus historias de Instagram (ver foto), le deja clara las cosas al excapitán.

Román quiso disculparse en un nuevo post, pero en las redes sociales es difícil recoger lo dicho.

No confundan las cosas mi mensaje anterior fue mal interpretado. Me duele muchísimo al igual que a mis compañeros esta eliminación. Las injusticias y mal manejo de la dirigencia actual no permite alcanzar los objetivos. CON MI SELECCIÓN HASTA EL FINAL @fepafut@JaimePenedo26