El día que Román Torres volvió a ser Román Torres

Román Torres volvió a ser Román Torres: "Cuando me pasó la lesión, siempre le pedí a Dios que me diera esa fuerza y esas ganas de seguir trabajando. De volver a mi nivel. Gracias a Dios, trabajo tras trabajo y sacrificio, he vuelto a mi nivel... de hacer el gol el año pasado, de darle el título a Seattle y, ahorita, con este gol (de la clasificación de Panamá al Mundial)".

La meta de Román: "Mi mentalidad está en quedar campeón en la conferencia [del Oeste, frente al Houston Dynamo de Adolfo Machado] y, nuevamente, quedar campeón de la MLS".

Seattle Sounders, nuevamente campeón: "Sí. Yo creo que sí. Es un equipo que está viviendo el momento del año pasado: de ser una familia, de estar unidos. Es algo importante que siempre tenemos que tener en cuenta, de la unión".

El juego del Seattle y la confianza: "Como estamos jugando, estoy completamente seguro que vamos a llegar a ese objetivo nuevamente. Sabemos que tenemos unos partidos difíciles, pero confío en mis compañeros y confío en mí mismo que vamos a lograr las cosas".

Su gol ante Costa Rica y la clasificación al Mundial: "Es algo importante lo que estoy pasando en mi carrera. También es algo que siempre le doy gracias a mis compañeros de la selección, porque fue un trabajo en grupo que se hizo".

Panamá, Panamá y Panamá: "Muy orgulloso de mi país. La meta que tengo ahorita mismo es quedar campeón de la conferencia y de la MLS y prepararme bien para el otro año seguir cada día logrando cosas, logrando objetivos, y llegar bien físicamente y mentalmente al Mundial".