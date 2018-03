Le deben dinero a Armando Polo en Perú

Armando Polo señala que en dos meses no se puede medir el rendimiento de un jugador:

"Ayer nos notificaron a mí y a González que no querían contar con nosotros, que el técnico decía que no entrábamos en sus planes. Esa noticia nos perjudica mucho por la selección, por el Mundial porque con solo dos meses no pueden medir a un jugador y nosotros tenemos mucha experiencia para que se nos trate de esa forma".

Polo también señala que el gerente de Unión Comercio, bloqueó su teléfono.

"Llegamos a un acuerdo con el presidente donde solo nos quiso pagar 15 días teniendo un año de contrato. Quedó en que me iba a pagar los boletos aéreos de mi esposa y de mi hijo pero no me han depositado y el gerente hasta me bloqueó del teléfono, el presidente tampoco me recibe la llamada".

"Esto es fútbol profesional donde hay personas serias y personas como estas dañan la imagen que tiene el fútbol peruano. La afición de Comercio y todos deben saber las cosas".