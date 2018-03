Las confesiones de la madre del héroe panameño Román Torres

"Era travieso, todo lo pateaba. Yo en el año le compraba hasta tres pares de zapatos, porque todo lo que veía lo pateaba. Por suerte cuando entró a la secundaria mejoró esa situación", dijo jocosa la señora Guissell en una relajada conversación con Acan-Efe.

El "Mazinger" panameño desde pequeño mostraba que el fútbol iba ser el camino a seguir, aunque su madre reveló que hubo otro deporte en la vida de Román: el béisbol.

"Al principio el papá quería que fuera beisbolista. Hubo uno que otro jueguito por ahí, pero él siempre se inclinó hacia al fútbol y jugaba delantero", señaló.

Recuerda que uno de los primeros cambios en la carrera del jugador fue convertirse en zaguero en la selección sub'17, cuando siempre fue delantero con el Chepo FC.

"Cuando llegó a las pruebas de la sub'17 habían muchos delanteros y mediocampistas, entonces me dijo 'tengo que quedar, hay pocos defensas' ... y así terminó jugando esa posición", indicó.

Román, detalla su madre, sacrificaba las mesadas que se le daban para poder ir a entrenar con la selección sub'17.

También lo describe como muy apegado a ella, desde siempre, y que su salida a Colombia, donde estuvo solo, lo hizo un hombre de carácter.

"A la distancia mi hijo siempre me llama o me chatea. Cuando se fue a jugar a Colombia yo le decía cómo lavar su ropa, le compré una plancha, pasó un poco de páramo con la comida, pero siempre me llamaba para las recetas... ¡ahora cocina mejor que yo!", expresó.

A pesar de las travesuras de Román, también recuerda que siempre ha sido obediente y muy creyente en Dios.

"Román siempre ha sido obediente y muy creyente en Dios. Siempre le inculcamos que ante todo la humildad y tener fe. Dios ha hecho obra en él en el último momento, ejemplo la clasificación al Mundial y el título con el Seattle Sounders en los Estados Unidos", expresó.

La madre del central panameño aseguró que toda esta historia de la clasificación al Mundial ha sido algo lindo y que lo vive con mucha alegría porque la selección le cumplió un sueño a un país.

"Yo me siento muy orgullosa de mi hijo y de sus compañeros por llevarnos al Mundial. Ellos cumplieron el sueño de todo un pueblo, porque cuando Dios te hace pasar muchas pruebas, el final es la victoria", indicó.

Adelantó que estará en Rusia acompañando a su hijo y a la selección. "Si Dios me lo permite estaré", acotó.

La señora Guissell, ese 10 de octubre de 2017, cuando Panamá logró la victoria 2-1 ante Costa Rica y clasificó para el Mundial, lo vivió a la distancia.

"Yo me encontraba en Estados Unidos" con la esposa de Román "en ese momento. Comenzamos a ver el partido ... vimos el gol fantasma y yo le dije a mi yerna (nuera) 'Dios está trabajando en silencio'. Cuando llega el minuto 85, le digo a mi yerna 'tenemos que orar, porque se están acabando los minutos y nos falta un gol' orando con los ojos cerrados... de pronto escuchamos gol, ¡yo ni sabía que era de mi hijo!", dijo.

Agregó que cuando vio que Román marcó el gol, intentó arrodillarse para dar gracias pero los dolores de espalda no le permitieron hacerlo

"Entonces me tiré al piso bocabajo y me puse a llorar y le daba las gracias a Dios, porque se había cumplido el milagro", relató.

Guissell cuenta que esa misma noche recibió la llamada de Román. "Lo primero que me dijo fue: 'Mami vamos para el Mundial'. Al principio él pensaba que el gol que había hecho era para ir al repechaje. Recuerdo que lloraba como un niño y le daba gracias a Dios", comentó.

La señora Guissell de Torres espera que el Mundial de Panamá sea bueno y que hagan un buen papel.

"No queremos que ganen el Mundial, solo espero que hagan un buen papel, porque se lo merecen. Pienso que con la unidad que se tienen en el grupo, ellos pueden hacer un buen primer Mundial", señaló.