Por Carlos Figueroa



La selección nacional juega este jueves en el Estadio Rommel Fernández un partido clave en sus aspiraciones de clasificar al Mundial Catar 2022. Honduras, su rival de turno, llega eliminada, pero sigue siendo un equipo peligroso y al que no se puede menospreciar.

Cinco expertos analizan este partido y señalan algunas de la claves para sacar los tres puntos:

Edgar Montenegro (Técnico de fútbol): "Manejar los tiempos. El equipo que maneje la pelota se hace del partido. Honduras trae muchos jugadores de la liga local que vienen a correr y darlo todo por su selección".

Felipe Fuentes: (Técnico de fútbol): "Me parece que a Honduras debemos ganarle sometiéndolos en una presión intensa y provocar que se equivoquen. Panamá tiene que hacer el gasto es ese partido definitivo para conseguir, mínimo, el cupo a repechaje. La clasificación directa está más complicada, pero no imposible. El jueves hay que sumar de a tres, esa es mi percepción de ese partido".

Jorge Santos (Técnico de fútbol): La clave es tener la paciencia y tranquilidad para anotar, sabiendo que no es que tienes que meter muchos goles sino marcar y mantener el arco en cero. el grupo no se puede desesperar, sino elaborar su juego. No dejarse influenciar por la emoción del público. Necesitamos ganar para seguir en carrera en la eliminatoria".

Roberto Quelne (Periodista): " Para mi intensidad los 90 minutos, calma y paciencia para no desesperarse y ser oportuno y contundente para anotar. Tenemos la ventaja que los jugadores llegan en gran momento y eso se refleje en la cancha".

Alonso Solís (Periodista): "Fútbol ordenado. Con eso el gol llegará. Somos mejores que ellos. Si hay orden se gana".