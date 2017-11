"Matador" al "Mazinger": "No me lo botes, por favor"

Una de ellas nos la explica el mismo Luis Tejada, en declaraciones dadas al programa especial que TVN Noticias presentó el jueves, Un Día Con Luis Tejada.

El popular "matador" narró con lujo de detalles lo que se vivía en la cancha antes del gol y lo que le gritó a Román después de mandarle ese pase con la cabeza: "No me lo botes por favor".

"Tú no tienes idea, yo corrí pa la grada, hacer que mi mamá viniera para abrazarla, hasta iba a pelear con un policía (entre risas) me decía que no porque la gente se va a meter, yo le dije que no me interesa, que se metan o tú eres de otro país, que se metan la gente y que disfruten con los jugadores" .

Luis Tejada también tuvo palabras para su entrenador de la Sele, Hernán Darío Gómez: "Es un señor que la verdad, yo le doy mi respeto, yo estoy de testigo que le había salido algo para irse a otro país, donde iba a ganar millones de dólares y él nos lo dijo en una charla:

"yo no me voy porque cuando yo dirigía Guatemala y yo los enfrentaba a ustedes, yo sabía que ustedes tenían potencial y yo decía que con esta selección yo podía ir al mundial y yo sé que si yo voy al mundial con ustedes má me vana creer a mí que ir a un mundial con otra selección más fuerte"

Y él siempre nos lo decía, que tenemos que aprender a ganarle a los grandes".

La selección mayor de Panamá, clasificó por primera vez en su historia a una copa del mundo.