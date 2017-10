¡Te amo, Panamá! ¡Estamos en Rusia 2018!

Veo el teclado y no me lo creo. Todos gritan… instantes de sueños vienen a mi memoria y no me lo creo. No sé qué escribir. Me embarga una emoción tremenda, se me aprieta el pecho y no puedo contener el llanto. Sí, señoras y señores, estamos en Rusia 2018. El sueño fue posible… mi alma llora y no de tristeza, sino de alegría…