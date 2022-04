Por Claudya Carolina Morales



Juan Ramón Solís, presidente de la Asociación de Futbolistas de Panamá anunció oficialmente el cese de labores para la jornada 12 de la LPF, luego que no se llegara a un acuerdo con los clubes para el reconocimiento de las prestaciones laborales de los jugadores de fútbol de la primera división.

"Nosotros al no tener un acuerdo hemos tenido que mantener la posición del cese de labores porque es la voluntad de los jugadores. Hoy teníamos que salir con una respuesta y lamentablemente no ha sido así", manifestó Solís a la salida del hotel Westin de Costa del Este donde se llevó a cabo la reunión.

Afutpa afirmó que su intención pasaba por continuar las negociaciones el día de mañana y lograr un acuerdo antes del mediodía para que no se afectara la jornada 12 del Torneo Apertura de la LPF. Sin embargo, los clubes solicitaron esperar hasta el lunes para reunirse con la asamblea general para la aprobación o no, de la nueva convención colectiva, lo que no garantizaba que el acuerdo se firmara, según palabras del propio Juan Ramón Solís.

"Nosotros queríamos que se estableciera una fecha para la afiliación de la seguridad social de todos los jugadores, sobretodo porque es un derecho fundamental que se nos ha vulnerado durante todo este tiempo... habíamos puesto enero 2023 como fecha para que se cumpla con este punto de la convención y que todas las partes tuvieran el tiempo necesario para prepararse y buscar los mecanismos para que esto sea viable y sostenible con el tiempo, pero no ha sido posible", agregó el exjugador de fútbol y presidente de AFUTPA.

Palabras de Juan Ramón Solis, presidente de @AFUTPA tras la reunión sostenida hoy con LPF y Fepafut.TVMAX buscó la versión de la LPF y de los clubes que asistieron , pero ambos decidieron pronunciarse por medio de un comunicado del cual se esta a la espera. #SomosLaSele ⚽️🇵🇦 pic.twitter.com/wxOirxMJml — SomosLaSele (@SomosLaSele) April 15, 2022

La disputa entre las partes radica en la firma para el reconocimiento de la seguridad social de los jugadores. Un punto que la Liga ha manifestado en reiteradas ocasiones, necesita de un estudio a fondo para encontrar la viabilidad y sostenibilidad en el tiempo.

Al respecto, el presidente de la Liga Panameña de Futbol, Mario Corro, aseguró a tvn-2.com que, tanto los clubes como la Liga mostraron toda la voluntad posible para que se llevara a cabo la reunión y encontrar puntos medios que permitieran la suspensión de la medida de huelga mientras se llegaba a un acuerdo sobre el punto en disputa.

Corro dijo que el nuevo convenio colectivo de Afutpa estipula 38 puntos de los cuales 34 ya se habían acordado con ambas partes sin ningún problema, pero la petición de la seguridad social es un tema que necesita un estudio de viabilidad para lo cual clubes y liga están dispuestos a dialogar.

"Sería irresponsable admitir que hoy por hoy, los clubes están preparados económicamente para enfrentar la cuota patronal, es un tema que necesita un plan para su sostenibilidad y que no impacte de forma negativa en el desarrollo del fútbol profesional".

"Los clubes están dispuestos a firmar los que se pueda implementar en el corto plazo, y lo que no se pueda en el tiempo inmediato, lo negociarán sobre una mesa técnica que se encargue de buscar los mecanismos para la sostenibilidad, pero para eso se necesita tiempo y voluntad de ambas partes".

Todas las partes involucradas volverán a reunirse el próximo martes.