Minutos antes de que comenzase el penúltimo entrenamiento de la semana, José Ángel Ziganda realizó en el Carlos Tartiere la primera rueda de prensa prepartido de la temporada.

Ziganda se refirió a la plantilla y ha dicho que la ausencia del panameño Édgar Yoel Bárcenas será difícil porque aportaba gol en el club:

“La plantilla ha cambiado muchÍsimo. Se ha ido gente muy importante. El año pasado, la segunda vuelta contó con incorporaciones importantes que se acoplaron muy bien al equipo. Sumaron muchísimo. Hemos perdido mucho gol sin Ortuño ni Yoel (Bárcenas), hemos perdido asistencias y capitanía sin Berjón, y empaque sin Luismi... Hay que adpatarse a cómo se está dando, tenemos gente más joven, con menos experiencia, pero también con hambre. Intentamos sacar el máximo de cada uno de ellos. A veces no están los que queremos que estén, porque las cosas no salen como uno quiere, pero intentaremos que la gente esté contenta con el Real Oviedo”.

Los medios españoles insistieron mucho en el tema Bárcenas y Berjón, Ziganda respondió así:

“Es la vida. Formaron una gran pareja el año pasado. Yoel nos aportó muchísmo. Tiene gol, definición, que no es fácil de encontrar, y profundidad. No se da el acuerdo y no se da. Con Saúl, parecido. Salía de una lesión y no estaba en su mejor momento. En el plano personal aportó muchísmo al equipo. Transmitió esa sensación de tranquilidad en un momento crítico. No se ha dado el acuerdo. Es lícito para todos que cada uno defienda sus posturas y adaptándonos todo el mundo a las posibilidad que tiene cada uno. Les deseo lo mejor a los dos”.

Actualmente el panameño Bárcenas, sigue sin encontrar equipo peor no pierde las esperanzas de seguir en España, aunque no negaría una oportunidad en el fútbol mexicano.