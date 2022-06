Por Carlos Figueroa Jaramillo



La defensa de la selección nacional, Yerenis de León, es una de las jugadoras que ha sido destacada en las últimas semanas por su buen desempeño tanto en el torneo costarricense como también por el rendimiento que ha demostrado con Panamá en la primera fase de las eliminatorias.

"Paloma", como se la conoce en el ámbito deportivo, conversó con los medios que se acercaron a la práctica de este viernes: "Creo que hemos brindado un lindo espectáculo en los partidos previos que tuvimos para la clasificación, creo que la afición está muy consciente de eso y nosotras estamos muy agradecidos por el apoyo que han tenido para nosotras. Pedimos que nos sigan apoyando; nosotras vamos a darlo todo por la camiseta".

La evolución del equipo gracias al crecimiento del fútbol nacional: "Somos un grupo bastante unido que trabaja con mucha humildad y sacrificio captando la idea que tienen los profes para los partidos que van a ser super importantes. Ya hemos dejado el legado que no somos una selección que cualquier equipo nos puede ganar. Eso nos lo hemos ganado por el crecimiento que ha tenido el fútbol femenino en los últimos años. La competencia es bastante sana. Tenemos un grupo de muy buenas jugadoras que se ha reflejado en los últimos partidos. Por esto tengo la fe de que lograremos el objetivo".

Su presente: "Estoy teniendo un nivel bastante alto en mi carrera futbolística. Estoy muy contenta por eso. El grupo me ha enseñado muchas cosas, el ir al extranjero también. Ojalá que se me presente la oportunidad de golear en el Premundial, lo anhelo mucho. Vamos por ese Mundial".

El fútbol femenino: "Desde muy niña me gusta el fútbol. Las mujeres hemos demostrado que somos capaces para cualquier cosa. Ser futbolista y ser mujer es lo mejor que me ha pasado en la vida. Si una niña quiere hacer cualquier tipo de deporte, que la dejen. El deporte es algo muy lindo. No descuiden nunca los estudios y prepárense bien académicamente".

Fuente: Fepafut