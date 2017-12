Yannick Carrasco dice que no desestimó a Panamá y Túnez

Yannick Carrasco mostró la siguiente imagen al saber contra quienes jugará Bélgica en el Mundial de Rusia 2018.

"Humm...necesito entrenar fuerte para este grupo en la copa del mundo"

Al parecer esto no le gustó a muchos aficionados quienes le respondieron de manera fuerte y contundente.

Y recientemente el mismo Yannick Carrasco colgó una disculpa:

"Para estar claros, yo no he desestimado a Panamá o a Túnez en mi último post!! yo sólo dije que tengo que entrenar fuerte para este grupo del mundial porque es un gran grupo, así es que no teman, he tenido muchas sorpresas en mi vida y no soy una persona que juzgaría a otro país, ahora bien tengamos una buena copa del mundo, paz!".

El grupo G está conformado por Bélgica, Inglaterra, Túnez y Panamá. Bélgica y Panamá jugarán su primer partido el 18 de junio en la ciudad de Sochi, Moscú.