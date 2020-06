Yairo Yau, tuvo que demandar al club chapín, Quiché FC

"Estaba en Quiché, tuve un problema con el equipo, tuve que poner mi demanda y eso está en manos de Dios. Ahora estoy sin equipo pero con algunas ofertas que estoy analizando y que sean lo mejor para mí. Lastimosamente el equipo no pagaba desde principios de marzo, pagó hasta la última quincena de marzo y yo tenía contrato hasta diciembre. Se entiende la situación que estamos pasando todos a nivel mundial pero el presidente dice que él va a pagar hasta el último día laborado y eso no es así, lastimosamente yo tenía contrato, no se pagó desde la última quincena de marzo y como ya yo me venía para Panamá en el vuelo humanitario, yo traté voluntariamente de llegar a un acuerdo con ellos, les dije que venía a Panamá, de que tratáramos de llegar a un acuerdo firmado, ellos no quisieron, se desentendieron y bueno lastimosamente no quería llegar a ese punto pero me tocó poner la demanda, eso está en manos de mi abogado y esperar que todo salga bien. Manejo ofertas pero no quisiera decirte, son cosas que intento de tener personal para que todo salga bien y bueno, Dios quiera salga y esperando que toda la situación cambie para volver a jugar".