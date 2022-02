Por SomosLaSele



Oriunda del barrio Santo (La Sardina), Arraiján, de pequeña comenzó a jugar al fútbol “con mis primos, amistades y vecinos en la cancha San Nicolás de Bari, al lado de la iglesia, y también jugábamos en el parking de una tienda en donde los arcos eran un basurero y la parada de autobús”.

Sobre su familia, no duda en destacar el apoyo constante que ha tenido desde siempre, sin importar lo que se propusiera: “Mi abuela Leticia y mamá Damaris están siempre apoyándome en cada reto que me propongo. También lo hacen mis hermanas Coco, Karla y Liska y mi papá Carlos”.

Amante de los deportes, Natis llegó a practicar vóley, basquetbol, atletismo, boxeo y hasta lucha olímpica. Pero el fútbol marcaría su vida cuando su amiga Keysilin Gutiérrez la llevó a probarse al Parque Amelia, en el Chorrillo, en donde conoció a Raiza Gutiérrez, actual DT de la selección Sub-20:

“Desde que conocí a Raiza me dediqué al fútbol. Allí (en el Parque Amelia) jugué con Marta Cox, Erika Hernández y fui creciendo futbolísticamente hasta que me dieron la oportunidad en Universitario, en donde también me dirigió Raiza. Creo que Raiza es la mejor entrenadora de Panamá. La conozco muy bien, trabajé por muchos años con ella. Es una entrenadora que le gusta exigirle a su equipo”.

De allí en adelante, el fútbol solo supo sonreírle a Natis: convocatoria a un microciclo de la selección que se preparaba para los Juegos Panamericanos de Lima en el 2019, luego pasó al CD Plaza Amador, también de la Liga de Fútbol Femenino, y este mismo año le llegó la hora de dar el salto al fútbol colombiano.

Hace poco más de un mes, la defensora panameña fue presentada como refuerzo del América de Cali de Colombia y en muy poco también considera que ya ha evolucionado como jugadora y también como persona:

“Ya tengo miradas encima desde Colombia. Hay personas en Panamá que ponen más peso sobre mí porque vengo como una legionaria más. Creo que me ha ido bien porque vengo con otro ritmo de juego. Lo diferente ahora es que antes era un poco grosera con las compañeras. Eso lo he manejado bastante allá (en Colombia). Ahora busco hacer lo mejor de mí”, comenta la defensa con orgullo, sabiendo que ha logrado un grado de madurez importante en estos meses.

También entendió rápidamente qué tanto trasciende el equipo en donde juega: “Me he encontrado con un equipo que tiene una hinchada muy grande. Las redes se te vienen encima. No soy de redes, pero ahora toca afrontarlo y creo que lo voy a manejar de una buena manera. Con respecto al equipo, me siento muy bien, me llevo muy bien con los profes y creo que me han aceptado de una buena manera,”.

Sobre lo que se avecina con la selección, su primera eliminatoria mundialista, la ex jugadora de CD Universitario y CD PLaza Amador es contundente a la hora de demostrar la confianza que tiene en el equipo: “La confianza y la fe están. El grupo está bien unido. Se ha trabajado muy fuerte en los últimos meses. Este Premundial es una responsabilidad. Creo que Panamá va a clasificar al Mundial Sub-20, en el nombre de Dios. Cada una de nosotras vamos a correr por cada una de las panameñas que están allá. Las vamos a representar de la mejor manera”.

Sobre México, primero rival al cual Panamá enfrentará este sábado, Natis no titubea al decir que el partido será abierto: “Tienen brazos y piernas igual que nosotras. Mis compañeras vienen trabajando fuerte, bajo el sol, lluvia y demás. No se van a encontrar con un Panamá fácil ni nosotros con un México fácil, pero creo que nosotras podemos hacer el trabajo el día de ese partido”.

Wendy Natis es egresada de la secundaria en el Instituto Marina Mercante Ocupacional de Panamá, en la actualidad estudia a distancia la licenciatura en Ciencias Náuticas con especialización en maquinaria naval: “Siempre me llamaron la atención el mar y los barcos, y desde pequeña supe que estudiaría algo que me hiciera recorrer el mundo y conocer países a través del mar”.

A Wendy Natis le gusta “la birria del ping pong, ir a la playa y pasear con mis amistades y familia”. Y también le gusta jugar al fútbol. Está a pocos días de jugar su primera eliminatoria en donde buscará cumplir el sueño de todo un país, clasificar a una Copa Mundial de la FIFA.

(Fepafut)