Por Carlos Figueroa Jaramillo



Wendy Natis o "Panamá", como le dice de cariño sus compañeras en el América de Cali, está feliz por el título alcanzado en Colombia y la posibilidad de jugar un torneo tan prestigioso como la Copa Libertadores de América a nivel femenino.

Natis habló este lunes con Somos La Sele y contó cómo vivió su primer título en el extranjero.

"Muy feliz de lograr uno de los objetivos y dejar el país en alto Lo soñé. Le dije a la fanaticada que nos fuera a apoyar. El público fue pieza importante para remontar y poder ser campeona".

Sacrificio: "Cuando tomé la decisión sabía a qué iba. Me propuse que quería ser campeona y gracias a Dios que se dio en la primera ocasión. El sacrificio, dejar mi familia, tengo cuatro meses que no las veo, eso me hace más fuerte. Corrí, luché para ser campeona en Colombia".

Con apenas 19 años, esta chica, oriunda del distrito de Arraiján, Barrio Santo, provincia de Panamá Oeste, señala que empezó su carrera en el fútbol en Universitario, con Raiza Gutiérrez, donde se coronó tres veces campeona y luego va a Plaza Amador, donde disputó otras dos finales.

Natis se inició como delantera, pero por la expulsión de una compañera en un torneo Sub-20 de selección en Guatemala, cambió a defensa.

La chica señaló que le gusta la posición y es admiradora de Manuel Gamboa, zaguero panameño reciente campeón con el Comunicaciones de Guatemala y Sergio Ramos, estrella del PSG de Francia.

Esos inicios como delantera le han servido para marcar goles. Este año en Colombia, marcó dos tantos, uno en las semifinales de vuelta, a los 45 segundos.

Objetivo: "Aspiro jugar Copa Libertadores, sé que es una vitrina. Al América nos siguen en Europa".

Descanso: "Voy unos días de vacaciones y regreso a Colombia. Si me hacen el llamado a la selección, contenta de representar a mi país".

Sigue en Colombia: "El América me abrió las puertas de una manera increíble. El 'profe' me quiere mucho y me llevo bien con mis compañeras".

Natis señaló que le llegó una propuesta del Palmeiras de Brasil, pero el técnico del América le señaló que cuenta con ella una temporada más.