Waterman rompió las ataduras del Covid al inflar las redes en Sausalito

Por Somos La Sele



Cecilio Waterman jugó su primer partido como titular, tras su convalecencia a causa del Covid-19, y lo hizo de la mejor manera; con goles.

El delantero panameño dejó atrás las dificultades que le causó el coronavirus para concretar dos goles que fueron determinante para que el club Everton de Viña del Mar se impusiera al Cobresal, por 3 a 0, en un partido de la Primera División de Chile.

Después de su desempeño en la cancha del Estadio Sausalito, Waterman reconoció que se sentía adolorido y detalló que el tiempo de cuarentena por el que pasó no fue fácil tras detectarse como positivo al virus durante la concentración de la Selección de Fútbol de Panamá previo a la recién pasada Copa Oro.

"La habitación no tenía ni ventana, no respiré aire puro. Volví a Chile, tuve que hacer una cuarentena y jugué contra Audax casi sin entrenar. Ahora me duele todo, pero agradecido porque salí del virus", expresó el atacante al medio TNT Sports.

En el encuentro contra Audax, Waterman ingresó al minuto 70 y ante Cobresal anotó a los minutos 71 y 82.

Actualmente el Everton marcha tercero en la tabla de posiciones de la liga chilena con 23 puntos en 13 partidos.