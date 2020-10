Waterman apuesta al trabajo constante para tener buenos resultados ante Costa Rica

"La verdad estoy tranquilo", comentó el jugador del Club Deportivo Universidad de Concepción en la Primera División de Chile. "Hay que trabajar y las cosas se dan. Hacer lo que practicamos en la semana", agregó.

Además Waterman expresó su alegría de volver a la selección y encontrarse con jugadores con los que representó a Panamá en el Mundial Sub-20 realizado en Colombia en el 2011. También destacó la importancia de que haya armonía en el grupo para afrontar los compromisos del 10 y 13 de octubre ante el conjunto tico.

"Es lindo estar con los compañeros", reconoció. "He estado con algunos compañeros de la Sub-20, que hace mucho no veía, y con otros nuevos que no conocía. Estamos para sumar y defender al país".

Panamá y Costa Rica se enfrentarán en el Estadio Nacional de San José. Los dos partidos están programados para iniciar a las 9:00 p.m. (hora panameña).